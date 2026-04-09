Khởi công Khu công nghiệp gần 1.988 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho hàng chục nghìn người tại tỉnh định hướng lên TP trực thuộc TW

Sáng 9/4, tại tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phúc Yên.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Duy Đông – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương ấn nút khởi công dự án.(Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên được xác định là dự án có ý nghĩa chiến lược trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Dự án được triển khai tại phường Phúc Yên với quy mô khoảng 111,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 1.988 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần SHINEC và Công ty Cổ phần VISIZ làm chủ đầu tư.

KCN Phúc Yên nằm gần một số tuyến giao thông thông huyết mạch và các hành lang kinh tế quan trọng như Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, đồng thời kết nối với hệ thống cảng nội địa, sân bay và mạng lưới vận tải của vùng Thủ đô. Theo định hướng phát triển, khu công nghiệp sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp sạch và công nghệ cao. Dự án được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại và thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, bao gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp – thoát nước, trạm xử lý nước thải tập trung và các hạng mục cây xanh, chiếu sáng. Các hạng mục này nhằm đáp ứng yêu cầu hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp khi đi vào khai thác.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ quý I/2024 đến quý I/2026) tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng. Giai đoạn 2 (từ quý II/2026 đến quý I/2027) triển khai thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, KCN Phúc Yên được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Đồng thời, dự án cũng được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết việc triển khai dự án không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án hạ tầng KCN quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp bền vững, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào khu công nghiệp, bao gồm giao thông, điện, nước và viễn thông.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao, bảo đảm các khu công nghiệp vận hành gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng tái tạo.

Địa phương cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời quan tâm phát triển nhà ở dành cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực triển khai các hạng mục theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và môi trường. Các sở, ngành và địa phương liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn người dân trong khu vực dự án tiếp tục đồng thuận, ủng hộ để dự án sớm phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển của địa phương.