Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thống nhất tư duy và hành động để đạt tăng trưởng 2 con số

Chiều 9-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã báo cáo Quốc hội một số nội dung chủ yếu về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 và những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2026.



Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo trước Quốc hội chiều 9-4.

Theo Thủ tướng, trên cơ sở cập nhật tình hình quý IV/2025, kết quả phát triển KT-XH năm 2025 đã báo cáo tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là cơ bản phù hợp, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu, trong đó có một số chỉ tiêu tốt hơn.

Đối với những tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý I/2026 ước đạt 7,83%, có 4 địa phương tăng trưởng trên 10%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,51%.

Thu NSNN 3 tháng ước đạt 829,4 ngàn tỉ đồng, tăng 11,4%; thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn FDI thực hiện đạt 5,4 tỉ USD, tăng 9,1%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 249,5 tỉ USD, tăng 23%.

Thủ tướng cũng chỉ rõ kinh tế vĩ mô chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng "2 con số" là thách thức rất lớn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn.

Các động lực tăng trưởng truyền thống phát huy hiệu quả dưới mức tiềm năng; sức mua trong nước thấp; xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI. Các động lực tăng trưởng mới đang ở giai đoạn đầu, cần thời gian để phát huy hiệu quả, thị trường bất động sản phục hồi chậm, tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc điều chỉnh chính sách của nhiều quốc gia; xung đột quân sự leo thang; giá xăng, dầu tăng cao; kinh tế toàn cầu dự báo tăng trưởng chậm; thị trường tài chính, tiền tệ biến động.

Ở trong nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ khó khăn, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội… quyết tâm cao nhất đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2026.

Toàn cảnh phiên họp chiều 9-4. Ảnh: Phạm Thắng

Trước hết, theo Thủ tướng, cần thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Chính phủ sẽ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và đề nghị các Bí thư, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên tinh thần "Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi, đến chốn - Đo lường bằng kết quả" và trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Cùng với đó, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài, nhất là bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt.

Đối với việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chính phủ coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Trong đó tập trung phấn đấu thu NSNN tăng 10%; tiết kiệm trên 10%, phấn đấu tiết kiệm thêm trên 5% chi thường xuyên, tháo gỡ nhanh, dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài…

Cùng với đó, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng từ đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Thủ tướng nêu rõ, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với hiệu quả của dự án, công trình, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư toàn xã hội.

Trong tháng 4-2026, các bộ, cơ quan, địa phương hoàn thành hướng dẫn thực hiện phân bổ vốn cho các dự án theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán KT-XH, đánh giá hiệu quả đầu tư. Chính phủ xác định tăng chi đầu tư phát triển lên 40% tổng chi NSNN.

Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các thành phần kinh tế, các mô hình kinh tế mới. Trong đó, Chính phủ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thúc đẩy phát triển các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp lớn. Thu hút có chọn lọc các dự án FDI; tăng cường liên kết giữa khu vực FDI với khu vực trong nước.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu về hiện đại hóa, cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng bền vững gắn với xử lý nợ xấu, tổ chức tín dụng yếu kém, sở hữu chéo. Đồng thời, tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước. Hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngoài ra, Chính phủ còn tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Hoàn thiện đồng bộ thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, thu hút, trọng dụng nhân tài; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với tăng cường giám sát, bảo đảm chất lượng; Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tăng cường bảo vệ môi trường...; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của đất nước.