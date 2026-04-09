'Nút thắt' khiến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lùi thời điểm thông xe

Theo Lương Ý
09-04-2026 - 18:00 PM
Kinh tế vĩ mô - Đầu tư
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày đầu tháng 4 cho thấy, toàn tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, từ nút giao T2 (kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) đến nút giao quốc lộ 56, cơ bản đã hoàn thiện các hạng mục chính. Theo đề xuất ban đầu, tuyến dự kiến thông xe tạm vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, do vướng mắc tại một số vị trí hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên thời gian khai thác tạm tuyến dự kiến sang tháng 4/2026.
Trong đó, đáng chú ý là cầu vượt ngang tại Km46, thuộc đoạn từ nút giao Hội Bài - Châu Pha về Bà Rịa (cuối tuyến) dài khoảng 10km. Mặc dù phần tuyến chính tại khu vực này đã hoàn thành từ lâu, nhưng việc cầu vượt chưa hoàn thiện đã gây chia cắt đường đi của người dân địa phương.
Trước đó, trong quá trình thi công tại vị trí này, một số hộ dân phản đối do việc đóng đường ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đơn vị thi công khi đó không thể rào chắn toàn bộ tuyến, buộc phải mở một chiều đường cho phương tiện lưu thông.
Đến thời điểm chuẩn bị phục vụ kế hoạch thông xe tạm dịp Tết Nguyên đán, việc đóng kín tuyến cao tốc khiến người dân tại các ấp Tân Trung, Tân Lễ B (xã Châu Pha) gặp khó khăn trong đi lại.
Ngay sau đó, các bên liên quan đã tổ chức họp, thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thành cầu vượt tại Km46 để đảm bảo kết nối giao thông cho người dân.
Theo ghi nhận hiện tại, cầu vượt ngang này đang được thi công khẩn trương. Tại công trường, khoảng 10 công nhân trực tiếp làm việc, trong khi tổng lực lượng lên đến khoảng 30 người mỗi ngày, chia thành hai ca sáng - chiều, cùng máy móc thiết bị được huy động để đẩy nhanh tiến độ.
Công nhân đội nắng làm việc xuyên trưa tại cầu vượt ngang tại Km46.
Để phục vụ thi công, đoạn cao tốc từ nút giao Hội Bài - Châu Pha đã được rào chắn nhằm hạn chế người dân và phương tiện đi vào, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu có tổng chiều dài 43,7km, đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.
Dự án thành phần 2 dài 18,2km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) thực hiện, còn dự án thành phần 3 dài 19,5km do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Giao thông TP.HCM) làm chủ đầu tư.
Dù tiến độ tổng thể đã đạt nhiều kết quả tích cực, việc hoàn thiện các hạng mục còn lại, đặc biệt là cầu vượt tại Km46, được xem là yếu tố then chốt để tuyến cao tốc sớm đủ điều kiện đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông khu vực Đông Nam Bộ.
