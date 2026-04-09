“Tối hậu thư” của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khi kiểm tra tiến độ 2 dự án giao thông

Ngày 9-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án đường trục trung tâm Biên Hòa và Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu xây dựng tỉnh Đồng Nai (Ban Quản lý), đường trục trung tâm Biên Hòa đoạn từ Võ Thị Sáu đến Đặng Văn Trơn có tổng chiều dài hơn 5,4 km, gồm 2 nhánh chính. Trong đó, nhánh 1 dài khoảng 3,7 km, xây dựng mới cầu Thống Nhất và cầu Vàm Ông Án, mặt cắt ngang rộng từ 60-95 m; nhánh 2 dài hơn 1,7 km, mặt cắt ngang 47 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.506 tỉ đồng.

Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 96% giá trị hợp đồng, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, các gói thầu đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, các nhà thầu đang triển khai thi công khá tốt. Tuy nhiên, vẫn cần đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm hoàn thành dự án.

Trong khi đó, Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài 16 km.

Trong giai đoạn 1, tuyến đường cao tốc được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án có 2 gói thầu xây lắp đang triển khai thi công với giá trị thực hiện đến nay đạt 78% giá trị hợp đồng đã ký.

Một đoạn đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Kiểm tra Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá tiến độ thi công hiện nay chưa đạt yêu cầu. Với dự án này, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành thông xe vào cuối tháng 4.

Vì vậy, UBND tỉnh giao đơn vị chủ đầu tư là Ban Quản lý làm việc với các nhà thầu thi công.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu nhà thầu nào triển khai tốt thì tiếp tục hỗ trợ, ai làm không tốt thì phải dứt khoát cắt hợp đồng, đưa đơn vị khác vào hỗ trợ. Không thể để tình trạng thi công đủng đỉnh tiếp tục kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát lại tiến độ thi công của các nhà thầu tại Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Những đơn vị nào thi công chưa đạt yêu cầu UBND tỉnh sẽ làm việc cụ thể.