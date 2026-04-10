Ngay tháng sau, Việt Nam dự kiến sẽ có một sự kiện lớn quy tụ nhiều doanh nghiệp trên thế giới, quy mô gần 24.000 m²

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 (sau đây gọi tắt là Triển lãm). Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 đã được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, về cơ sở pháp lý và kiện toàn tổ chức, ngày 14/3/2026, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã thông qua Đề án Triển lãm; ngày 01/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm.

Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và 5 tiểu ban gồm: Nội dung, Điều hành - An ninh, Lễ tân, Truyền thông và Bảo đảm. Trong đó, Tiểu ban Bảo đảm được thành lập mới do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì, có nhiệm vụ tham mưu, tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng, phương tiện tham gia Triển lãm. Đến nay, hệ thống văn bản pháp lý và tổ chức lực lượng cơ bản hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Cùng với đó, công tác khảo sát, quy hoạch mặt bằng, thiết kế các phân khu chức năng được triển khai chặt chẽ, khoa học, phù hợp với điều kiện hạ tầng. Diện tích trưng bày trong nhà được mở rộng, sử dụng toàn bộ 3 nhà để máy bay và lắp dựng bổ sung 1 khu nhà, nâng tổng diện tích lên khoảng 24.000 m²; trong đó diện tích hiệu dụng khoảng 10.000 m², bảo đảm bố trí hợp lý cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội cũng như các đối tác quốc tế.

Ban Tổ chức cũng đã hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổng thể, xác định rõ các mốc thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến, mời doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Tính đến ngày 6/4/2026, đã có 38 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia trưng bày; 41 đối tác khác đang tiếp tục trao đổi, dự kiến nâng tổng diện tích đăng ký lên hàng nghìn mét vuông với quy mô hàng trăm gian hàng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì hội nghị (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Đặc biệt, công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực được đẩy mạnh. Ban Tổ chức dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến tài trợ Triển lãm trong tháng 5/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội.

Về công tác trưng bày, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng danh mục vũ khí, trang bị kỹ thuật, trong đó, chú trọng các sản phẩm mới, hiện đại, phản ánh rõ tiềm lực, trình độ phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả triển khai; đồng thời phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị Triển lãm, nhất là trong công tác đối ngoại, xúc tiến, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức các hoạt động bên lề.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị. Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chung, làm cơ sở để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, các tiểu ban tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai các kế hoạch chi tiết theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh công tác mời, xúc tiến, thu hút các đối tác uy tín, có tiềm lực tham gia Triển lãm.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng hiệu quả; bảo đảm tốt công tác an ninh, an toàn, lễ tân, tuyên truyền và hậu cần, kỹ thuật. Các cơ quan liên quan chủ động rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng các sản phẩm trưng bày, bảo đảm thể hiện rõ sức mạnh, trình độ và định hướng phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.