480.000 EURO triển khai Dự án 'Phố thở - Hà Nội thở'

Ngày 9/4, Sở NN&MT Hà Nội phối hợp cùng các đối tác tổ chức cuộc họp khởi động Dự án FASEP – “Phố thở - Hà Nội thở”.

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội cho biết, ô nhiễm không khí đang là một trong những thách thức lớn đối với nhiều đô thị trên thế giới, trong đó có Hà Nội.

Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát và cải thiện chất lượng không khí. Tuy nhiên, ô nhiễm không khí là bài toán phức tạp, có tính đa nguồn, đa ngành và biến động theo không gian, thời gian.

Toàn cảnh cuộc họp khởi động dự án "Phố thở - Hà Nội thở”

Theo ông Tấn, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ dừng ở việc quan trắc hiện trạng mà cần có các công cụ phân tích, xác định nguồn thải chính. Từ đó, dự báo xu hướng ô nhiễm, đánh giá hiệu quả của các chính sách trước và sau khi triển khai.

Ban tổ chức cho biết, dự án "Phố thở - Hà Nội thở” được xây dựng trên cơ sở hợp tác kỹ thuật giữa Sở NN&MT Hà Nội và Công ty SUEZ ARIA Technologies (Pháp).

Theo đó, phía đối tác sẽ hỗ trợ Hà Nội ứng dụng công cụ mô hình hóa nhằm xác định nguồn phát thải ô nhiễm không khí, nghiên cứu dự báo chất lượng không khí và đánh giá tác động kinh tế - xã hội của các giải pháp quản lý.

Công nhân thổi bụi trên công trường xây dựng

Bên cạnh đó, dự án sẽ nghiên cứu thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ); đồng thời, hướng tới xây dựng hệ thống quản lý chất lượng không khí tích hợp, hỗ trợ thành phố trong việc xử lý các đợt ô nhiễm cao điểm.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu và công cụ phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách.

Được biết, kinh phí để triển khai dự án là 480.000 EURO và thực hiện trong 18 tháng.

Ông Nguyễn Minh Tấn cho biết, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không khí, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, phát triển bền vững. Đồng thời, mở ra cơ hội huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức quốc tế như: Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu… nhằm mở rộng quy mô và phạm vi triển khai trong tương lai.