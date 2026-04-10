Dự án sân golf “độc nhất” tại Việt Nam của Vinpearl đóng góp hơn 580 tỷ vào ngân sách tỉnh có đường bờ biển dài nhất Việt Nam

Ngay từ đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận diễn biến tích cực, trong bối cảnh kinh tế địa phương phục hồi và tăng trưởng theo hướng bền vững. Đáng chú ý, các khoản thu từ đất, đặc biệt là tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tại các dự án trọng điểm, tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách và tạo nguồn lực quan trọng cho địa phương.

Theo số liệu từ ngành Thuế, tổng thu ngân sách nội địa trong quý I đạt hơn 14.042 tỷ đồng, tương đương 38,9% dự toán pháp lệnh, vượt 7,9% dự toán quý và đạt 33% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Trong cơ cấu thu, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất, thuê mặt nước chiếm tỷ trọng lớn, đạt hơn 7.768 tỷ đồng, bằng 51,1% dự toán pháp lệnh và vượt 10,7% dự toán quý. Khoản thu này chủ yếu phát sinh từ các dự án quy mô lớn trên địa bàn, trong đó có khu phức hợp sân golf Vinpearl Hòn Tre đóng góp 580,2 tỷ đồng.

Ngày 19/01/2026, Vinpearl khởi công sân golf links tại đảo Hòn Tre (Nha Trang). Dự án có quy mô hơn 100 ha, sở hữu địa thế hiếm có với địa hình Top Cliff đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án được thiết kế bởi Kyle Phillips – kiến trúc sư sân golf quốc tế, người đứng sau nhiều sân nằm trong bảng xếp hạng sân golf uy tín của thế giới như: California Golf Club of San Francisco (Mỹ) – Top 36, Kingsbarn (Scotland) – Top 43, South Cape Owners Club (Hàn Quốc) – Top 63, Yas Links (Abu Dhabi, UAE) - Top 100 thế giới (theo bảng xếp hạng World Top 100 Golf Courses hiện nay). Tại Bãi Tre, thiết kế được định hướng theo nguyên tắc hạn chế can thiệp địa hình tự nhiên, tận dụng hướng gió biển và thảm thực vật bản địa.

Theo định hướng, sân golf Bãi Tre sẽ vận hành theo mô hình public tiêu chuẩn cao, phục vụ golfer trong nước và quốc tế. Đại diện Vinpearl cho biết dự án được phát triển dựa trên lợi thế địa hình và cảnh quan tự nhiên của khu vực, kết hợp với tiêu chuẩn thiết kế quốc tế.

Việc triển khai sân golf Bãi Tre được kỳ vọng bổ sung thêm một sản phẩm trong hệ thống du lịch – nghỉ dưỡng tại Nha Trang, đồng thời mở rộng phân khúc dịch vụ hướng tới nhóm khách hàng trong nước và quốc tế.

Được biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới được mở rộng không gian phát triển, sở hữu đường bờ biển dài nhất cả nước với gần 500 km, cùng nhiều vịnh nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy… Việc sáp nhập giúp phát huy và bổ trợ thế mạnh của Khánh Hòa và Ninh Thuận trước đây, tạo nền tảng phát triển các lĩnh vực du lịch biển, thủy sản, cảng biển, công nghiệp, đô thị ven biển, logistics và năng lượng tái tạo.



