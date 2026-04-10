Việt Nam sở hữu cây cầu kính dài nhất hành tinh, vượt Trung Quốc để lập kỷ lục toàn cầu

Cầu kính Bạch Long, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Mộc Châu Island tại tỉnh Sơn La được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là cầu đi bộ đáy kính dài nhất thế giới với tổng chiều dài 632 mét, bao gồm cầu bắc qua 2 ngọn núi, dài 290m và cầu đi bộ ven vách núi nối liền từng đoạn 1, dài 342m.

Với tổng chiều dài 632m, cầu kính Bạch Long đã vượt qua kỷ lục 526m của cây cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên (Trung Quốc) để xác lập kỷ lục toàn cầu.

Dự án được khởi công đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu 773 tỷ đồng do doanh nghiệp Việt đầu tư.

Về kết cấu, cầu kính Bạch Long được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của các đối tác kỹ thuật uy tín. Cầu bắc qua hai ngọn núi, trong đó đoạn bắc qua vách núi dài 290m, có khoảng tĩnh không tới mặt nước là 145m, và độ cao từ mặt cầu xuống vực sâu đạt 150m.

Cây cầu kính Bạch Long có hai trụ tháp cao 30 m. Toàn bộ cáp được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với mỗi bó cáp gồm 7 sợi, đường kính mỗi sợi là 50mm. Bên dưới trụ tháp được chuyên gia thiết kế chắc chắn, khoan leo sâu xuống 30 m bằng cáp giữ chịu lực.

Chiều rộng mặt cầu là 2,4 m, loại kính trên mặt là kính siêu cường lực Saint Gobain của Pháp, bao gồm 3 lớp, dày 40 mm. Trường hợp một lớp kính bị vỡ thì cầu vẫn có khả năng chịu được lực lên tới 5 tấn.

Toàn bộ hệ thống đã được tổ chức Kuraray (Nhật Bản) thẩm định và kiểm định nghiêm ngặt bằng các bài thử tải trọng lớn, bao gồm cả việc cho xe tải chạy qua, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị khai thác luôn duy trì độ an toàn tối đa bằng cách giới hạn chỉ 500 khách/lượt dù cầu có thể chứa hàng ngàn người.

Trải nghiệm tại Bạch Long không chỉ dừng lại ở độ cao mà còn được nâng tầm nhờ công nghệ. Cầu được lắp đặt hệ thống ánh sáng bắt mắt, áp dụng công nghệ hiệu ứng 9D với 60 hiệu ứng hình ảnh và âm thanh giả lập (như cá bơi, rồng bay) dưới chân cầu, tạo cảm giác sống động và kịch tính.



Để trải nghiệm cây cầu này, du khách có thể mua vé tham quan khu du lịch và vé trải nghiệm riêng. Đối với người lớn, vé đi cầu kính có giá 550 nghìn đồng cho ngày thường và 650 nghìn đồng cho cuối tuần. Đặc biệt, khi du khách mua vé cầu kính thì sẽ được miễn phí vé tham quan khu du lịch. Trẻ em cao từ 1m - 1,4m có mức giá ưu đãi hơn và trẻ em dưới 1m sẽ được miễn phí vé đi cầu kính lẫn vé tham quan khu du lịch.﻿