Gắn mã định danh riêng cho từng thửa đất: Kiểm soát đầu cơ, điều tiết thị trường

Mỗi thửa đất có 1 mã định danh riêng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư 19 quy định kỹ thuật thực hiện lồng ghép nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó quy định rõ quy trình xây dựng định danh thửa đất.

Theo đó, mã định danh thửa đất là mã được gán cho từng thửa đất, một thửa đất cụ thể chỉ có 1 mã định danh duy nhất. Mã định danh thửa đất gồm chuỗi 12 ký tự được mã hóa theo vị trí địa lý trong hệ tọa độ địa lý quốc tế WGS84 của thửa đất.

Sau khi được cấp, mã định danh đóng vai trò "chìa khóa" liên kết toàn bộ thông tin pháp lý của thửa đất như chủ sử dụng, mục đích, thời hạn và lịch sử biến động.

Mỗi thửa đất có 1 mã định danh riêng.

Việc chuẩn hóa mã định danh thửa đất, đặc biệt khi gắn với tọa độ địa lý quốc tế, được kỳ vọng khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu đồng bộ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho quản lý đất đai minh bạch, hiện đại và số hóa toàn diện.

Được biết, theo Nghị định 357 của Chính phủ, từ ngày 1/3/2026, nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư và các sản phẩm bất động sản trong dự án sẽ được cấp mã định danh điện tử. Đây là nền tảng quan trọng giúp minh bạch thông tin pháp lý, quản lý giao dịch và giảm rủi ro cho người dân.

Công cụ mạnh kiểm soát đầu cơ đất đai

Theo ông Nguyễn Anh Quê – Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, số hóa dữ liệu đất đai sẽ tạo bước tiến lớn trong quản lý cũng như minh bạch thị trường bất động sản.

Một trong những lợi ích nổi bật của việc định danh bất động sản là khả năng kiểm soát tài sản và dòng tiền tốt hơn. Khi thông tin về quyền sở hữu, giao dịch và biến động tài sản được cập nhật đầy đủ trên một hệ thống chung, cơ quan quản lý có thể dễ dàng thống kê số lượng bất động sản mà một cá nhân hoặc tổ chức đang nắm giữ.

Điều này giúp giảm thiểu các hành vi lợi dụng kẽ hở pháp lý để trục lợi, đồng thời hạn chế nguy cơ tham nhũng, đầu cơ và rửa tiền thông qua bất động sản, những vấn đề đã tồn tại trong nhiều năm qua.

Cũng theo ông Quê, không chỉ phục vụ công tác quản lý, dữ liệu định danh còn là công cụ quan trọng trong việc hoạch định chính sách.

“Khi có cơ sở dữ liệu đầy đủ, cơ quan chức năng có thể theo dõi sát diễn biến giá, nắm bắt cung cầu theo từng khu vực và kịp thời đưa ra các giải pháp điều tiết. Điều này đặc biệt cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản thường xuyên xuất hiện các đợt ‘sốt đất’ cục bộ”, ông Quê nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong trước đó, GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết, mã định danh điện tử của bất động sản có thể hiểu tương tự như căn cước công dân của mỗi người. Mỗi căn nhà, mỗi lô đất, mỗi sản phẩm trong dự án sẽ có một “danh tính” riêng, gắn đầy đủ thông tin pháp lý và lịch sử giao dịch.

“Bất động sản này là của ai, ai mua, mua từ dự án nào, tất cả đều hiện ra rõ ràng, minh bạch", ông Võ nhấn mạnh.

Việc định danh không chỉ dừng ở cấp sản phẩm, mà còn nằm trong một hệ thống dữ liệu thị trường bất động sản đầy đủ, bao gồm: thông tin dự án, tổng mức đầu tư, quy mô sử dụng đất, tiến độ triển khai, tình trạng pháp lý cũng như danh sách các chủ thể sở hữu. Chính sự minh bạch này khiến hoạt động đầu cơ trở nên khó khăn hơn rất nhiều, bởi nó làm lộ rõ hành vi “ôm hàng”, tạo khan hiếm giả để đẩy giá.

Theo ông, khi không còn đầu cơ quy mô lớn, sẽ không còn tình trạng một nhóm người ôm hàng loạt bất động sản, trong khi người có nhu cầu ở thực lại khó tiếp cận. Giá bất động sản khi đó sẽ không còn bị đẩy lên bởi kỳ vọng đầu cơ, mà dần quay về giá trị sử dụng thực.

Bên cạnh đó, chính sách này cũng hạn chế tình trạng “bán ảo, tạo cung cầu giả” - khi chủ đầu tư hoặc nhà đầu tư thứ cấp giữ hàng nhưng không làm thủ tục, khiến thị trường khan hiếm ảo.

Cũng theo GS. Đặng Hùng Võ, khi mã định danh điện tử được triển khai đồng bộ, bất động sản sẽ dần trở lại đúng vai trò của nó: phục vụ nhu cầu ở và sử dụng, thay vì trở thành công cụ tích trữ, đầu cơ.