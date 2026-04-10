Tập đoàn của Trung Quốc muốn cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc tại Hà Nội

Thanh Phong | 10-04-2026 - 07:03 AM | Bất động sản

Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) muốn tham gia dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc (Hà Nội), nhằm tái thiết đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp Tập đoàn Central Trading & Development (CT&D) của Đài Loan (Trung Quốc) với người dẫn đoàn là Chủ tịch HĐQT Đinh Quảng Hồng.

Tại buổi gặp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CT&D Đinh Quảng Hồng chia sẻ mối quan tâm đến những hợp tác tiềm năng với Thủ đô Hà Nội, trong đó có dự án phát triển và cải tạo đô thị hướng đến nâng cao đời sống người dân.

Doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động đầu tư hợp tác tại Hà Nội, trong đó có việc tham gia vào dự án cải tạo khu tập thể Thanh Xuân Bắc. CT&D là nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm tại Việt Nam với những dự án tiêu biểu như Khu chế xuất Tân Thuận, Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (ở phía Nam).

Lãnh đạo doanh nghiệp kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ lãnh đạo thành phố cho dự án này, cũng như được thông tin, kết nối để mở rộng những hợp tác tiềm năng.

Tại buổi gặp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, đề xuất hợp tác của Tập đoàn phù hợp với tinh thần quy hoạch Thủ đô theo tầm nhìn chiến lược 100 năm, xác định xây dựng Hà Nội theo hướng tái thiết các khu vực đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

Cùng với đó, một số chủ trương cũng tạo điều kiện, nền tảng để các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tham gia đồng hành với quá trình phát triển của Hà Nội.

Khu tập thể Thanh Xuân Bắc gồm 60 nhà chung cư cao 5 tầng, nằm sát đường Khuất Duy Tiến. Theo ghi nhận, nhiều tòa nhà tại đây đã được đưa vào sử dụng cách đây hơn 40 năm, xuống cấp nghiêm trọng về kết cấu.

