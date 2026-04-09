The Emerald Garden View: Nối dài dấu ấn uy tín Lê Phong

Lê Phong: Khi quyền sở hữu trở thành thước đo uy tín

Suốt hơn thập kỷ, Lê Phong mở rộng sang bất động sản thương mại như một bước đi tất yếu, dựa trên nền tảng năng lực và khát vọng tạo giá trị bền vững. Doanh nghiệp phát triển bài bản từ pháp lý, quy hoạch đến hạ tầng, xây dựng uy tín qua từng dự án và cộng đồng cư dân đã hình thành tại Bình Dương.

Từ các khu dân cư liền thổ như An Phú, Tân Hiệp, Bình Chuẩn, Lê Phong kiên định chiến lược phát triển gắn với nhu cầu ở thực, chú trọng quy hoạch khoa học và cân bằng không gian sống. Nhờ đó, giá trị dự án được duy trì và gia tăng ổn định theo thời gian.

Định hướng này tiếp tục được thể hiện tại New Lavida – dự án nhà ở xã hội dành cho người trẻ, nổi bật với môi trường sống chất lượng và pháp lý rõ ràng khi trao sổ hồng chỉ sau 3 tháng bàn giao.

Khi thị trường dịch chuyển, Lê Phong chuyển sang phân khúc căn hộ với dòng thương hiệu The Emerald 68, The Emerald Golf View – dự án cao cấp chỉ 5 tháng sau khi khánh thành đã trao sổ hồng đến cư dân. Minh chứng cho năng lực triển khai các sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.

Nền tảng cho cách làm này đến từ quỹ đất sạch tích lũy sớm cùng năng lực tài chính tự thân. Trong bối cảnh chi phí đất và thị trường biến động, việc chủ động nguồn lực giúp Lê Phong duy trì cấu trúc giá hợp lý hơn so với mặt bằng chung, đồng thời vẫn đầu tư đáng kể cho chất lượng xây dựng và tiện ích.

Nhờ đó, các dự án vận hành theo một quỹ đạo ổn định: pháp lý rõ ràng, tiến độ kiểm soát tốt và khả năng hoàn tất quyền sở hữu cho cư dân được đảm bảo.

The Emerald Garden View: Tâm huyết kiến tạo chuẩn sống cho cộng đồng cư dân mới

Sự phục hồi của thị trường mở ra cơ hội để Lê Phong phát triển vững chắc, với The Emerald Garden View là bước đi tiếp theo hướng đến giá trị bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Dự án tập trung vào trải nghiệm sống thực, đặc biệt cho thế hệ cư dân trẻ, với hơn 4.500m² tiện ích xanh chuẩn resort như hồ bơi vô cực, co-working space, khu thể thao và vườn lọc không khí, tạo nên hệ sinh thái sống cân bằng.

Hợp tác cùng SOL E&C, Land Sculptor và CBRE, dự án đảm bảo chất lượng quốc tế và tiềm năng tăng trưởng. Trong bối cảnh giá căn hộ khu vực tăng cao, mức giá dưới 35 triệu/m² giúp người mua dễ tiếp cận và gia tăng giá trị lâu dài.

The Emerald Garden View là bước kế tiếp trong hành trình của Lê Phong đã được kiểm chứng bằng những cộng đồng hiện hữu.

Chính sách 9 triệu đồng/tháng không vay: Mở lối an cư cho người trẻ

Thay vì đặt áp lực tài chính lớn từ đầu, Lê Phong chọn cách tiếp cận theo dòng tiền thực của người mua, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ đang trong giai đoạn tích lũy.

Chính sách thanh toán 9 triệu đồng/tháng không vay ngân hàng được thiết kế như một lộ trình đồng hành cùng thu nhập. Sau 6 tháng đầu hoàn tất 30% ký hợp đồng, người mua duy trì mức đóng này trong 21 tháng tiếp theo. Khoản chi tương đương tiền thuê nhà, nhưng được chuyển hóa thành tài sản sở hữu.

Đặc biệt, cơ chế "đàm phán thanh toán" cho phép linh hoạt phân bổ dòng tiền trong 21 tháng, người mua cân đối giữa việc tích lũy tài sản và các kế hoạch tài chính khác. Cách này rất phù hợp với nhóm khách hàng trẻ – người có thu nhập tăng dần theo thời gian và cần phương thức tài chính đủ mở để thích nghi.

Việc sở hữu một căn hộ xanh chuẩn resort với phương thức tài chính linh hoạt mở ra cơ hội an cư sớm cho người trẻ

Khi căn hộ được bàn giao, tài sản hiện hữu. Người mua có thể chuyển vào ở và chấm dứt chi phí thuê, hoặc khai thác cho thuê nhằm tạo dòng tiền tự vận hành khoản vay nếu dùng đòn bẩy tài chính. Áp lực vì thế không nằm ở giai đoạn xây dựng, mà được chuyển về sau, khi tài sản đã có khả năng tự tạo giá trị.

The Emerald Garden View nằm ngay mặt tiền Nguyễn Chí Thanh, kết nối trực tiếp về TP.HCM qua Quốc lộ 13 và Vành đai 3, giữ vai trò hạt nhân đô thị Thuận An. Từ đây, cư dân dễ dàng tiếp cận Aeon Mall, Lotte Mart và khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Việt Hương – nơi tập trung cộng đồng chuyên gia và lao động tri thức.

Vị trí đảm bảo khả năng kết nối, tạo nền tảng hình thành một cộng đồng cư dân có chất lượng ngay từ đầu, yếu tố cốt lõi quyết định giá trị dài hạn của bất động sản.

Mỗi cộng đồng cư dân hình thành chính là minh chứng sống động cho cách Lê Phong kiến tạo nền tảng sống bền vững và ổn định lâu dài. Với The Emerald Garden View, hành trình ấy tiếp tục được nối dài trên nền tảng đã được kiểm chứng, nơi người mua thấy rõ tiềm năng và yên tâm đồng hành theo thời gian.

Lễ Giới thiệu dự án The Emerald Garden View

Thời gian: 8:00 | Thứ 7, 18.04.2026

Địa điểm: Sales Gallery The Emerald Garden View - 68 Đại lộ Bình Dương, P. Bình Hòa, TP.HCM

Website dự án: https://theemeraldgardenview.com/

Hotline: 19002663