'Hồi sinh' dự án đường 264 tỷ đồng 'ngủ quên' hơn 10 năm giữa Thủ đô

Theo Trần Hoàng | 09-04-2026 - 16:30 PM | Bất động sản

Sau hơn một thập kỷ nằm im, dự án đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì (Hà Nội) với tổng vốn đầu tư 264 tỷ đồng vừa chính thức có động thái tái khởi động. Việc tháo gỡ nút thắt giải phóng mặt bằng được kỳ vọng sẽ sớm đưa tuyến giao thông huyết mạch này vào sử dụng, giải tỏa áp lực cho khu vực.


Sau hơn 10 năm khởi công (từ năm 2014), tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì dài hơn 800m, với quy mô 264 tỷ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ (nay là phường Từ Liêm) vẫn trong tình trạng dang dở, ngổn ngang.

Theo ghi nhận thực tế, do dự án “đắp chiếu” nhiều năm, khu vực công trường đã bị biến thành bãi đỗ xe tự phát và nơi tập kết rác thải... ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Nhiều khu vực trong dự án, vật liệu tập kết suốt nhiều năm bị xuống cấp, gây mất vệ sinh môi trường; ban ngày phát sinh khói bụi, ban đêm thiếu ánh sáng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Vướng mắc giải phóng mặt bằng khiến dự án không thể thi công đồng bộ, tuyến đường bị chia cắt thành nhiều đoạn, chỗ đã làm xong lòng đường, chỗ chưa triển khai.

Trao đổi với PV, đại diện UBND phường Từ Liêm cho biết, trong báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, phường đã nêu rõ các vướng mắc của dự án, chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và khó khăn trong việc bố trí tái định cư. Dự kiến, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026.

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 9/4, tại khu vực dự án, công trình đã được quây rào, chuẩn bị cho việc tái khởi động thi công sau thời gian dài gián đoạn.

Một số máy móc, vật liệu đã được tập kết tại công trường.

Theo người dân, việc dự án kéo dài nhiều năm gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt, vì vậy họ mong tuyến đường sớm hoàn thành để bảo đảm cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị.

Với vị trí kết nối các tuyến đường huyết mạch trong khu vực, tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, nâng cao khả năng lưu thông, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.

Vị trí tuyến đường nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì trên bản đồ. Ảnh: Google Maps

Theo Trần Hoàng

Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo

Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị 24 - 30 tháng tù treo Nổi bật

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác Nổi bật

Một công trình tại Việt Nam lọt top kiến trúc đẹp nhất thế giới, đứng cùng loạt biểu tượng như Kim tự tháp Giza và đền Taj Mahal

Một công trình tại Việt Nam lọt top kiến trúc đẹp nhất thế giới, đứng cùng loạt biểu tượng như Kim tự tháp Giza và đền Taj Mahal

Một doanh nghiệp bất động sản xác định năm 2026 "trắng" doanh thu từ bất động sản, chuyển hướng sang một "mỏ vàng" khác

Một doanh nghiệp bất động sản xác định năm 2026 "trắng" doanh thu từ bất động sản, chuyển hướng sang một "mỏ vàng" khác

Chuẩn bị khởi công dự án hơn 5 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Chuẩn bị khởi công dự án hơn 5 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, do Vinspeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư

Một "ông lớn" BĐS phía Nam nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở Bắc Ninh

Một "ông lớn" BĐS phía Nam nộp hơn 1.400 tỷ tiền sử dụng đất tại dự án 1 tỷ USD ở Bắc Ninh

