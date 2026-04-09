Một doanh nghiệp bất động sản xác định năm 2026 "trắng" doanh thu từ bất động sản, chuyển hướng sang một "mỏ vàng" khác

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, HoSE: NTL) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 22/4 tới đây theo hình thức trực tuyến.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược điều hành thận trọng, đặc biệt khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất và tín dụng vẫn đang tạo áp lực lên lĩnh vực bất động sản.

Đáng chú ý, Lideco xác định năm 2026 sẽ tiếp tục chưa ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tương tự tình trạng trong năm 2025 dù các dự án vẫn đang được triển khai. Thay vào đó, dòng tiền của doanh nghiệp chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính.

Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị danh mục đầu tư tài chính, bao gồm tiền gửi ngân hàng và chứng khoán của doanh nghiệp ghi nhận hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng tài sản. Trong danh mục đầu tư chứng khoán, cổ phiếu TCH chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá gốc 222,8 tỷ đồng, tương đương 14.880 đồng/cổ phiếu. Năm 2025, công ty ghi nhận 70,1 tỷ đồng lãi từ hoạt động bán chứng khoán kinh doanh, đồng thời thu gần 42 tỷ đồng từ tiền gửi ngân hàng.

Tiếp tục chiến lược này, ngày 10/3/2026, HĐQT Lideco đã phê duyệt nâng hạn mức đầu tư chứng khoán lên 650 tỷ đồng, giao Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo thực hiện với chủ trương nắm bắt tốt cơ hội đầu tư và linh hoạt cơ cấu danh mục theo diễn biến của thị trường.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 80 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, thấp hơn mức thực hiện 32,7 tỷ đồng của năm trước. Lideco dự kiến vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 10%.

Theo kế hoạch, hai trọng tâm lớn trong năm 2026 của Lideco là triển khai kinh doanh dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh và đẩy mạnh thi công tòa chung cư NO11 tại khu đô thị mới Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Với dự án Dịch Vọng, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với ô đất NO11, đồng thời bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, công ty sẽ thực hiện các thủ tục xác nhận diện tích đã giải phóng mặt bằng thuộc vành đai 2,5 và tuyến đường quy hoạch 50m để được Nhà nước hoàn trả chi phí. Theo lộ trình, chậm nhất đến quý I/2027, dự án sẽ hoàn tất thủ tục thi công phần móng nhằm đáp ứng điều kiện mở bán.

Với dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị phường Cao Xanh – Hà Lầm (Quảng Ninh) được kỳ vọng sẽ hoàn tất bán hàng ngay trong năm 2026. Đồng thời, với khu đô thị mới Quốc lộ 32, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại và thực hiện điều chỉnh quy hoạch một số ô đất.

Để đảm bảo nguồn lực triển khai, tại đại hội tới, Lideco dự kiến trình cổ đông phương án huy động vốn từ VietinBank cùng các tổ chức tín dụng. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến vay từ 200–800 tỷ đồng cho dự án NO11 Dịch Vọng (tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, quy mô 32 tầng); huy động 500–3.000 tỷ đồng cho các khu đô thị và khu dân cư tại Hà Nội, Bắc Giang và Hải Phòng; đồng thời bổ sung 700–1.500 tỷ đồng cho dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh.



