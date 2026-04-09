Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đề xuất đầu tư nhiều hạng mục lớn tại siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử, đồng thời kiến nghị một điều đặc biệt để triển khai

Theo Báo Xây dựng, mới đây Bộ Xây dựng đã báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng liên quan đến đề xuất của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet về việc tham gia triển khai một số hạng mục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Vietjet đề xuất được tham gia nghiên cứu và đầu tư một số công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không, nhằm bảo đảm tiến độ khai thác giai đoạn 1 của sân bay.

Danh mục các hạng mục Vietjet đề xuất bao gồm: Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị phục vụ mặt đất (GSE) với diện tích khoảng 1,4ha; Khu cung cấp suất ăn hàng không khoảng 3ha; Nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh khoảng 5,02ha; Kho giao nhận hàng hóa khoảng 15,3ha; Tổ hợp đô thị hàng không (Airport City) quy mô khoảng 110ha, phục vụ nhu cầu của chuyên gia, cán bộ, nhân viên và hệ sinh thái dịch vụ đi kèm.

Về cơ chế triển khai, Vietjet kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép doanh nghiệp được nghiên cứu, đầu tư các hạng mục nêu trên, đồng thời cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của đại diện Vietjet, UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Qua đó, Bộ Xây dựng xác định 4 hạng mục gồm cơ sở GSE, khu suất ăn hàng không, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh và kho giao nhận hàng hóa đều đã được đưa vào quy hoạch chi tiết của sân bay Long Thành, tuy nhiên hiện chưa nằm trong phạm vi đầu tư của giai đoạn 1.

Ở thời điểm hiện tại, các công trình dịch vụ hàng không thuộc giai đoạn 1 đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư và đang được triển khai, dự kiến hoàn thành đồng bộ theo tiến độ chung của dự án.

Đối với giai đoạn 2, Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành Quyết định số 26 ngày 9/1/2026, giao ACV làm chủ đầu tư. Hiện ACV đang trong quá trình lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu, trong đó sẽ đánh giá nhu cầu và đề xuất quy mô đầu tư các hạng mục như đường cất hạ cánh, nhà ga, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình dịch vụ hàng không và phi hàng không, bao gồm cả những hạng mục mà Vietjet đề xuất.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu ACV nghiên cứu khả năng bổ sung 4 công trình dịch vụ nêu trên vào phạm vi đầu tư giai đoạn 2 trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Vietjet chủ động phối hợp, cung cấp thông tin về nhu cầu, định hướng và chiến lược phát triển tại Long Thành, làm cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét phương án lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ và hướng dẫn ACV cũng như Vietjet.

Đối với đề xuất phát triển tổ hợp đô thị hàng không (Airport City), Bộ Xây dựng cho biết quy hoạch sân bay Long Thành đã dành quỹ đất cho khu vực này, song hiện chưa cụ thể hóa các hạng mục và chưa thuộc phạm vi đầu tư của giai đoạn 1. Theo các quyết định của Thủ tướng, UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với khu vực này.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Vietjet làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Đồng Nai để nghiên cứu phương án triển khai phù hợp, đồng thời cho biết sẽ phối hợp cùng ACV trong quá trình thực hiện.

Sân bay quốc tế Long Thành nằm tại tỉnh Đồng Nai, có tổng diện tích gần 5.000 ha và tổng mức đầu tư lên tới 16 tỷ USD (hơn 336.600 tỷ đồng).

Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất và sở hữu nhiều công nghệ xịn nhất cả nước.

Đáng chú ý, sân bay Long Thành được thiết kế để đạt tiêu chuẩn quốc tế 4F, cấp độ cao nhất trong hệ thống xếp hạng của ICAO. Tiêu chuẩn 4F cho phép sân bay đón các máy bay lớn nhất thế giới hiện nay như Airbus A380 và Boeing 747-8