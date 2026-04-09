Thoái vốn khỏi Saigon Broadway, Phú Thịnh Phát bất ngờ báo lãi kỷ lục gần 900 tỷ đồng sau chuỗi năm thua lỗ

Phối cảnh dự án Saigon Broadway.

Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025 với kết quả kinh doanh khởi sắc, khi báo lãi sau thuế kỷ lục 888,6 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 63,7 tỷ đồng ở năm tài chính 2024.

Trước đó, trong giai đoạn từ 2021 – 2024 công ty địa ốc này “chìm” trong thua lỗ, khi báo lỗ 81,6 tỷ đồng năm 2021, lỗ 87,2 tỷ đồng năm 2022, lỗ 58,3 tỷ đồng năm 2023 và lỗ 63,7 tỷ đồng ở năm 2024. Tính đến cuối năm 2024, tổng lỗ lũy kế của Phú Thịnh Phát đã lên tới 310,2 tỷ đồng.

Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Phú Thịnh Phát tăng mạnh lên mức 1.358,4 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong khi, vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn giữ nguyên ở mức 780 tỷ đồng, thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ mức âm 310,2 tỷ đồng hồi đầu năm, lên 578,4 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm tài chính, cho thấy sự cải thiện chủ yếu đến từ hiệu quả kinh doanh.

Dù lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, cấu trúc tài chính của Phú Thịnh Phát lại cho thấy nhiều điểm đáng lưu ý. Tính đến cuối năm 2025, hệ số nợ phải trả/vố chủ sở hữu của công ty tăng vọt lên mức 7,17 lần, tương ứng tổng dư nợ phải trả là 9.733 tỷ đồng, tăng hơn 8.300 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 1.896 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 7.836 tỷ đồng.

Ở chiều tích cực, công ty đã tất toán thành công lô trái phiếu PTP2020 với giá trị 900 tỷ đồng, đưa dư nợ trái phiếu về mức Zero trước thời điểm kết thúc năm tài chính 2025.

Theo tìm hiểu được biết, Phú Thịnh Phát được thành lập vào tháng 04/2015, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản. Dù là doanh nghiệp khá kín tiếng trên thị trường bất động sản, nhưng vào tháng 12/2020, Phú Thịnh Phát và nhóm công ty liên quan đã gây tiếng vang lớn khi thực hiện thương vụ thâu tóm dự án Saigon Broadway có quy mô 9ha, tọa lạc tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) từ “ông lớn” bất động sản Novaland (NVL).

Theo quy hoạch, dự án có gồm 12 block căn hộ và văn phòng có chiều cao 25 - 35 tầng, tổng sản phẩm khoảng 3.200 căn, được Novaland (NVL) giới thiệu ra thị trường hồi năm 2020.

Đáng chú ý, vào 8/2025, các công ty liên quan Sơn Kim Land đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Sun City (pháp nhân chủ đầu tư dự án) từ Phú Thịnh Phát và các bên liên quan, qua đó nhận chuyển nhượng lại hoàn toàn dự án Saigon Broadway.

Có thể thấy, việc ghi nhận lợi nhuận gần 900 tỷ đồng giúp Phú Thịnh Phát thoát khỏi cảnh “chìm” trong thua lỗ kéo dài và cải thiện đáng kể năng lực tài chính. Tuy nhiên, mức tăng đột biến của nợ phải trả cũng đặt ra bài toán về quản trị rủi ro và cân đối dòng tiền trong giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, là trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều biến động như hiện nay.