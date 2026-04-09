Nút giao 2.400 tỷ đồng trên Đại lộ Thăng Long dần hiện rõ hình hài

Theo Lê Khánh | 09-04-2026 | Bất động sản

Sau hơn một năm thi công, dự án nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh, Hà Nội) đang từng bước hoàn thiện các hạng mục chính. Công trình quy mô gần 2.400 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc và tăng cường kết nối khu vực phía Tây Thủ đô.

Video: Lê Khánh.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết, sau gần một năm khởi công, dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long, đang đồng loạt thi công kết cấu hầm kín, hầm hở, tường chắn bê tông cốt thép, cùng các hạng mục đắp nền đường, thoát nước, chiếu sáng và giao thông tạm. Hiện, nhiều trụ cầu, cầu nhánh tuabin, đường dẫn vòng xuyến đã được hoàn thành, hạng mục hầm chui trực thông từ đường Hoàng Tùng đang được thi công khẩn trương.

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (xã An Khánh) được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026. Công trình chính thức khởi công từ cuối tháng 2/2025, sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng.

Dự án có thiết kế xây dựng các nút giao gồm các nhánh tuabin kết hợp hầm trực thông: Xây dựng hầm chui trực thông theo hướng Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Lê Trọng Tấn, bố trí 4 làn xe với tổng chiều dài 910 m.

Cầu nhánh tuabin dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực gồm 4 nhánh, tổng chiều dài 2.357 m, bề rộng 8,8 m với 2 làn xe.

Hạng mục cầu đã thi công 59% cọc khoan nhồi D1000 và 35,7% cọc khoan nhồi D1500; hoàn thành 37,5% bệ/mố trụ cầu và 35% thân trụ cầu.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội cho biết, đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, bám sát tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phối cảnh dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long sau khi hoàn thành.

Theo Lê Khánh

Đại đoàn kết

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác

Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác Nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch Thủ đô không thể theo 'nhiệm kỳ 5 năm'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch Thủ đô không thể theo 'nhiệm kỳ 5 năm' Nổi bật

5 loại cây trồng trong chậu cực kỳ dễ sống - quên tưới cũng chẳng sao

5 loại cây trồng trong chậu cực kỳ dễ sống - quên tưới cũng chẳng sao

09:08 , 09/04/2026
Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Thủ đô cũng là tiền đề để TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội: Sửa Luật Thủ đô cũng là tiền đề để TPHCM xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

09:04 , 09/04/2026
Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

Hình ảnh sửa chữa Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng

09:01 , 09/04/2026
Nguồn cung giảm, giao dịch hạ nhiệt, thị trường căn hộ Hà Nội “xoay trục” ra vùng ven

Nguồn cung giảm, giao dịch hạ nhiệt, thị trường căn hộ Hà Nội “xoay trục” ra vùng ven

08:55 , 09/04/2026

