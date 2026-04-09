Thị trường chung cư Hà Nội dần đổi sóng: Phía Tây giảm nhiệt, phía Đông vươn lên chiếm thị phần nhưng ẩn số còn nằm ở hướng khác

Huy Nguyễn | 09-04-2026 - 05:14 AM | Bất động sản

Trong khi thị trường chung cư phía Tây dần cạn quỹ hàng sơ cấp thì phía Đông nhanh chóng vươn lên chiếm hơn 50% nguồn cung chỉ sau 2 năm. Và ở phía nam, siêu đô thị 925.000 tỷ đồng của Vingroup đang hình thành, hứa hẹn thay đổi cục diện.

Thị trường chung cư Hà Nội đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Khu vực phía Tây đã từng là trung tâm nguồn cung của bất động sản Hà Nội với hàng loạt tòa nhà tại KĐT Vinhomes Smart City… Theo báo cáo của One Mount Group, năm 2024 khu vực này vẫn chiếm đến 48% nguồn cung.

Đơn cử, dự án Lumi Hà Nội (~5,6 ha) do CapitaLand phát triển tại phường Tây Mỗ cung cấp gần 4.000 căn hộ. Hiện giá căn hộ hạng A dao động 90–120 triệu đồng/m²; căn 2 phòng ngủ (~62 m²) khoảng 6 tỷ đồng, trong khi penthouse trên 350 m² được chào bán 32–39 tỷ đồng.

Tương tự, ngay gần đó, dự án Imperia Sky Park (~4 ha) do MIK Group phát triển ghi nhận giá sơ cấp căn hộ 90–100 triệu đồng/m², với căn 2 phòng ngủ khoảng 53 m². Còn giá căn hộ Vinhomes Smart City dao động từ 80-100 triệu đồng/m².

Ngược lại, chung cư phía Đông Hà Nội đang vươn lên rõ rệt. Theo báo cáo "Tổng quan Thị trường Chung cư 2025 và triển vọng 2026" của One Mount Group, riêng khu vực huyện Văn Giang cũ (Hưng Yên) tăng từ 7% nguồn cung năm 2024 lên 40% năm 2025 và vượt 50% trong quý I/2026. So với phía Tây, mặt bằng giá tại đây thấp hơn, bình quân khoảng 67 triệu đồng/m².

Nổi bật là dự án Sunshine Legend City có quy mô gần 50ha do Sunshine Group phát triển tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên). Dự án gây chú ý khi tái hiện thương cảng Phố Hiến trong không gian đô thị hiện đại.

Đặc biệt, dự án sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 8.000 căn hộ cao tầng, với giá dao động chỉ từ 50–63 triệu đồng/m². Đây là những căn hộ hướng đến nhóm khách hàng trẻ từ 20 đến 40 tuổi.

Giữa thế “chia lại thị phần” của phía Tây và phía Đông, thị trường chung cư Hà Nội chuẩn bị cho một cú bứt phá ở phía Nam với siêu dự án quy mô gần 9.200 ha mang tên Khu đô thị thể thao Olympic. Đây là dự án lớn nhất hiện nay, với dân số dự kiến khoảng 751.000 người.

Khu đô thị bao gồm 4 phân khu, tích hợp sân vận động Olympic và công viên thể thao quy mô lớn. Trong tương lai, khi các phân khu dần hoàn thiện và hạ tầng đồng bộ, dự án sẽ bổ sung hàng trăm nghìn căn hộ, qua đó có thể tái định hình thị trường phía Nam.

Mặt bằng giá được kỳ vọng sẽ khá cạnh tranh nhờ quy mô lớn, mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy kinh tế vùng thông qua việc làm và hạ tầng mới.

 5 phút đi thăm 3 dự án nhà ở xã hội hot bậc nhất Hà Nội: Nơi có giá 500 triệu/căn, nơi chỉ 25 triệu/m² mà sát trung tâm thành phố

Huy Nguyễn

Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam sở hữu một siêu công trình độc bản, do kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng nhất thế giới thiết kế

Nữ diễn viên đình đám một thời rao bán nhà gần 6 tỷ ở Hà Nội

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng, đề nghị kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo ACV

Căn hộ hạ nhiệt "toàn tập"?

INDOCHINE ra mắt Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện

Con đường hơn 260 tỷ đồng 'đứt đoạn'

