Căn hộ hạ nhiệt "toàn tập"?

Ngày 28-4, Savills Việt Nam đã công bố Báo cáo Nghiên cứu thị trường chứng khoán quý I/2026, với nhiều thông tin bất ngờ.

Theo đó, nguồn cung căn hộ tại TPHCM đã chững lại, thị trường hạ nhiệt rõ rệt do bị gián đoạn bởi các kỳ nghỉ và điều kiện tín dụng thắt chặt, khiến nhiều chủ đầu tư phải tạm lùi kế hoạch mở bán.

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu Cấp cao Savills TPHCM, nguồn cung mới giảm theo quý nhưng vẫn tăng theo năm, đạt 1.900 căn hộ. Cơ cấu nguồn cung tiếp tục gây áp lực lên khả năng chi trả, khi phân khúc cao cấp chiếm gần 2/3 nguồn cung mới, tập trung chủ yếu tại khu Đông TPHCM.

Thị trường căn hộ tại TPHCM hạ nhiệt "toàn tập"

Số đợt mở bán hạn chế cũng kéo nguồn cung sơ cấp giảm còn 4.700 căn. Khu Đông tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 85% tổng số nguồn cung sơ cấp toàn thành phố. Tình hình hoạt động nhìn chung trầm lắng trong bối cảnh chi phí vốn tăng, khiến người mua thận trọng hơn.

Ông Troy Griffiths, Cố vấn Cấp cao Savills TPHCM, cho rằng lãi suất tăng đang siết thanh khoản thị trường, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm có mức giá hợp lý.

Thực tế, Savills Việt Nam nhìn nhận rằng các chủ đầu tư chuyển từ chương trình hỗ trợ lãi suất 0% sang gói lãi suất cố định ở mức 9- 10%. Giao dịch cũng giảm theo quý, kéo tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường xuống còn 40%.

Chủ yếu do giao dịch ở phân khúc cao cấp chậm lại. Ngược lại, phân khúc vừa túi tiền có kết quả tích cực hơn nhờ được hỗ trợ bởi nhu cầu ở thực, với tỷ lệ hấp thụ cao hơn mặt bằng chung 10 điểm %.

Giá sơ cấp giảm xuống còn 91 triệu đồng/m2, nhờ sự bổ sung của các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn, chiết khấu giá tăng và đà tăng giá tại các đợt mở bán mới ở những dự án lớn bị gián đoạn trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều thách thức.

Chi phí lãi vay tăng nhanh đã khép lại một giai đoạn lãi suất thấp kéo dài. Lãi suất vay ưu đãi hiện đã tăng lên 8%- 9% mỗi nănm. Trong khi lãi suất thả nổi có thể vượt 12%. Điều này làm gia tăng áp lực dòng tiền đối với nhóm khách vay khi thời gian ưu đãi kết thúc, đồng thời tiếp tục kìm hãm khả năng hấp thụ ngắn hạn.

Savills Việt Nam dự kiến sẽ có 13.000 căn hộ sẽ mở bán trong năm 2026, chủ yếu từ các giai đoạn tiếp theo và dự án đã phê duyệt. Nguồn cung lũy kế có thể đạt khoảng 59.000 căn vào năm 2028.

Xu hướng phát triển được dự báo dịch chuyển mạnh hơn về khu vực ven đô nhờ các đại đô thị phát triển mạnh.