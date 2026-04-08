| 08-04-2026 | Bất động sản

Nữ diễn viên đình đám một thời rao bán nhà gần 6 tỷ ở Hà Nội

Thông tin rao bán nhà của nữ diễn viên này thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trang Nhung mới đây gây chú ý khi chia sẻ thông tin rao bán căn hộ tại Hà Nội với mức giá gần 6 tỷ đồng. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người theo dõi cuộc sống của cô sau thời gian dài vắng bóng showbiz.

Diễn viên Trang Nhung

Theo chia sẻ từ chính nữ diễn viên, căn hộ cô đang cần bán có diện tích 70,6m2, gồm 2 phòng ngủ, nằm ở vị trí căn góc tầng cao nên sở hữu tầm nhìn đẹp và không gian thoáng đãng. Đáng chú ý, bất động sản này đã được trang bị đầy đủ nội thất, sẵn sàng cho người mua vào ở ngay.

Trang Nhung cho biết mức giá cô đưa ra là 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên nhấn mạnh ưu điểm nổi bật của căn hộ là hệ thống tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông đúc, văn minh, đặc biệt chỉ cần đi bộ vài bước là tới trường học - yếu tố rất phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Bên trong căn hộ Trang Nhung rao bán

Trang Nhung từng là gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt khi hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô được biết đến sau khi đạt danh hiệu Á hậu cuộc thi Phụ nữ Việt Nam 2005 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Scandal: Hào quang trở lại, Ký túc xá…

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, người đẹp bất ngờ rút lui khỏi showbiz để kết hôn và chăm lo gia đình. Chồng cô là đạo diễn, nhà sản xuất Hoàng Duy. Sau khi lập gia đình, Trang Nhung dành phần lớn thời gian cho việc nuôi dạy con cái và hỗ trợ chồng trong các dự án phim ảnh.

Trang Nhung hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con

Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nơi gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù đôi lúc vợ chồng vẫn có những bất đồng, cả hai luôn chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, tôn trọng nhau để giữ gìn hạnh phúc lâu dài.

Sau nhiều năm vắng bóng, Trang Nhung đã bắt đầu quay trở lại nghệ thuật khi các con đã lớn và công việc ổn định hơn. Sự tái xuất của cô nhận được nhiều kỳ vọng từ khán giả, đặc biệt khi cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong cách quyến rũ ở tuổi U40.

Phụ Nữ Mới

Vụ án khu đất Bến Vân Đồn (TPHCM): Những "giao dịch bí mật"

Loạt dự án lớn sắp "đổ bộ", lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu quản chặt hiện trạng

Hà Nội có Tổ hợp Hệ sinh thái dịch vụ bất động sản toàn diện quy mô 2.000m2

11:49 , 08/04/2026
Quy trình xây dựng Mã định danh thửa đất

10:55 , 08/04/2026
Phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập

10:45 , 08/04/2026
Thêm dự án NƠXH tại Hà Nội có giá bán vượt 30 triệu đồng/m2

10:41 , 08/04/2026

