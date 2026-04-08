Loạt dự án lớn sắp "đổ bộ", lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu quản chặt hiện trạng

Chiều 7-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế và làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã Thăng An, Thăng Trường và Duy Nghĩa về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập, nhiều đơn vị hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại xã Thăng An

Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã vận hành hiệu quả, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế, các xã đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2031, tập trung vào đầu tư hạ tầng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp bền vững gắn với dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc, kiến nghị Thành ủy và chính quyền thành phố có giải pháp tháo gỡ…

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với 3 địa phương

Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành đã giải đáp các kiến nghị của các địa phương cũng như đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phan Văn Bình, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng lưu ý cả ba xã Duy Nghĩa, Thăng An và Thăng Trường đều nằm trong vùng có nhiều dự án trọng điểm đang chuẩn bị triển khai ở khu vực phía Nam thành phố. Vì vậy, các địa phương cần chú trọng quản lý hiện trạng đất đai và xây dựng.

Ông Bình cảnh báo bài học từ các khu vực khác khi quản lý không tốt dẫn đến tình trạng nhà mọc lên nhanh chóng sau một đêm hoặc việc tự ý tách thửa trái phép. Nếu không có giải pháp quản lý hiện trạng hiệu quả ngay từ bây giờ, việc triển khai các dự án lớn sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn và hệ lụy.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong việc ổn định bộ máy và duy trì đà tăng trưởng sau sáp nhập.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các xã cần có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy quản lý và hành động, không thể chỉ dừng lại ở việc triển khai các nhiệm vụ chung chung mà phải xác định rõ "sản phẩm" cụ thể.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phản hồi cụ thể đối với từng kiến nghị của các địa phương, đồng thời đưa ra các chỉ đạo mang tính định hướng để các địa phương thực hiện. Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý các địa phương trong công tác quản lý hiện trạng đất đai.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức các địa phương cần khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển. Ông khẳng định thành phố luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhưng bản thân mỗi cán bộ phải tự giác, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hoạt động.