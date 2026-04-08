Từ chỉ đạo của Chính phủ, TPHCM giao "deadline" cho hàng loạt dự án lớn

Theo Lê Vĩnh | 08-04-2026 - 08:41 AM | Bất động sản

Sở Tài chính, Sở Xây dựng được giao theo dõi, giám sát tiến độ; kịp thời tham mưu UBND TPHCM có các chỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị nhằm triển khai Thông báo số 166/TBVPCP ngày 2-4-2026 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tập trung nguồn lực triển khai, đôn đốc và hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm các mốc tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua khu vực tỉnh Bình Dương cũ đang được các nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: Nguyễn Tiến

Cụ thể, đối với dự án Xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM và Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30-6-2026.

Đối với Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành toàn bộ toàn bộ dự án và đưa vào vận hành trong năm 2030.

Đối với Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm, khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo đủ điều kiện khởi công dự án trước ngày 30-4-2026.

Đối với Tuyến Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án, phấn đấu khởi công trước ngày 30-6-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng theo dõi, giám sát tiến độ; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo kịp thời quá trình thực hiện các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Hiện trạng dự án sắp thành khu liên hợp thể thao hơn 145.000 tỷ ở TP.HCM

Dự án đường Vành đai 2,5: Nhiều hộ tự nguyện di dời, tháo dỡ tài sản dù chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ

"Gánh nặng" trái phiếu, chủ đầu tư Amira Chơn Thành báo lỗ năm thứ 3 liên tiếp

Người dân di dời Dự án đường Vành đai 1 được mua dự án NOXH 'hot' nhất Hà Nội

