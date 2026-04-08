Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân di dời Dự án đường Vành đai 1 được mua dự án NOXH 'hot' nhất Hà Nội

Thanh Hiếu | 08-04-2026 - 08:01 AM | Bất động sản

Các hộ dân thuộc diện di dời phục vụ Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục sẽ được bố trí mua NOXH tại dự án Hạ Đình mà không phải bốc thăm, xét duyệt lại hồ sơ. Đây là dự án NOXH "hot" nhất Hà Nội, được người dân đặc biệt quan tâm do vị trí và giá bán.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi Liên danh nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội (NOXH) Hạ Đình về việc hướng dẫn bố trí NOXH tại dự án cho các đối tượng phải di chuyển để phục vụ dự án Đường Vành đai 1 , đoạn Hoàng Cầu- Voi Phục.

Trước đó, liên danh nhà đầu tư đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị hướng dẫn cụ thể cơ chế mua bán NOXH đối với các trường hợp phải di chuyển phục vụ dự án Đường Vành đai 1.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết, theo quy định hiện hành, các trường hợp bị thu hồi nhà ở, đất ở để phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có thể được mua, thuê, thuê mua NOXH mà không phải bốc thăm. Đồng thời, không phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập như quy trình thông thường.

Đây được xem là điểm mới quan trọng, tạo hành lang pháp lý để thành phố giải quyết nhanh các trường hợp tái định cư bằng NOXH trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn về mặt bằng.

Sở Xây dựng cũng cho biết, trong trường hợp này pháp luật hiện hành cũng không quy định chủ đầu tư phải tổ chức bốc thăm. Thay vào đó, việc lựa chọn căn hộ sẽ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa chủ đầu tư và người dân, căn cứ theo các tiêu chí đã được UBND thành phố phê duyệt. Điều này nhằm giảm áp lực thủ tục, hạn chế phát sinh khiếu kiện và bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình bố trí nhà ở.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền cơ sở để triển khai đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Được biết, Dự án NOXH Hạ Đình (thuộc khu đô thị mới Hạ Đình) do liên danh UDIC – Haweicco – DAC Hà Nội đầu tư. Dự án có quy mô một tòa nhà cao 25 tầng, 1 tầng hầm với tổng số 440 căn hộ, trong đó có 365 căn NOXH. Giá bán NOXH Hạ Đình dự kiến 25 triệu đồng/m2. Dự kiến, dự án hoàn thành vào quý 4/2027.

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup

Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Khi "Đô thị tạo thị" trở thành thước đo giá trị bất động bền vững

08:00 , 08/04/2026
Khám phá Forest Onsen: Sản phẩm onsen trị liệu mỗi ngày từ nhà sáng lập Ecopark

08:00 , 08/04/2026
Hơn cả một ngôi nhà, Sol Garden mang đến bản giao hưởng của thiên nhiên

08:00 , 08/04/2026
Viettel Construction và lời giải cho "bẫy" chi phí xây dựng tự phát

08:00 , 08/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên