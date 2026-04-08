Viettel Construction và lời giải cho "bẫy" chi phí xây dựng tự phát

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, thời gian gần đây, giá các loại vật liệu xây dựng như thép, xi-măng, cát… liên tục tăng và thậm chí biến động theo ngày, kéo theo áp lực lớn lên tiến độ và tổng mức đầu tư của nhiều công trình nhà ở dân dụng.

Chủ nhà trước bài toán kinh tế ngược: Tự thi công nhưng "đội vốn"

Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu, thị trường xây dựng trong nước cũng chứng kiến sự tăng giá các loại vật liệu xây dựng chính như: sắt, thép, xi-măng, cát xây dựng…Cụ thể, trong tháng 3 giá xăng dầu và nguyên vật liệu đầu vào tăng đã khiến giá thành sản xuất xi-măng tăng hơn 4,5% (từ 40.000 đồng/tấn), chi phí vận chuyển tăng từ 20.000 đến 100.000 đồng/tấn tùy khu vực, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng và phát sinh chi phí so với dự toán ban đầu của chủ nhà.

Giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chi phí xây dựng

Đồng thời khi giá vật liệu tăng, các đội thi công có xu hướng dịch chuyển sang công trình có biên lợi nhuận cao hơn, khiến nhiều công trình nhà dân bị gián đoạn từ 10–15 ngày, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm xây dựng. Sự gián đoạn này không chỉ làm kéo dài tiến độ mà còn tạo ra "hiệu ứng domino" về chi phí cho chủ nhà. Khi một đội thợ rời đi, gia chủ buộc phải tìm nhân công thay thế trong thời gian ngắn, thường với mức giá cao hơn mặt bằng chung. Việc thay đổi tổ đội thi công giữa chừng cũng làm gia tăng rủi ro sai lệch kỹ thuật, dẫn đến các vấn đề như nứt tường, thấm dột – những lỗi thường chỉ xuất hiện sau khi công trình đã hoàn thiện.

Dưới góc độ tài chính, áp lực không chỉ đến từ nhân công mà còn từ sự cộng hưởng của giá vật liệu và tiến độ kéo dài. Thực tế ghi nhận, nhiều công trình nhà ở dân dụng có thể phát sinh thêm hàng trăm triệu đồng so với dự toán ban đầu khi giá vật liệu tăng và thời gian thi công bị giãn. Đối với các gia chủ sử dụng vốn vay, mỗi tháng chậm tiến độ đồng nghĩa với việc gia tăng chi phí lãi vay và áp lực tài chính, tạo ra bài toán kinh tế ngược "tự thi công nhưng lại đội vốn".

Xu hướng thi công trọn gói: Giải pháp kiểm soát rủi ro cùng chủ nhà

Trong bối cảnh đó, thị trường xây dựng dần ghi nhận sự chuyển dịch từ xây dựng tự phát sang lựa chọn các đơn vị có khả năng tổ chức thi công trọn gói bài bản. Theo ông Đặng Văn Chung - Phó Tổng giám đốc Viettel Construction "mô hình vận hành tại 34 tỉnh/ thành phố yêu cầu Viettel Construction quy hoạch hệ thống nhà cung cấp nguồn vật tư quy mô lớn nhằm tối ưu chi phí và duy trì nguồn lực thi công ổn định trước bối cảnh thị trường biến động. Đây là nền tảng để doanh nghiệp đẩy mạnh định hướng phủ xã với mục tiêu 3.321 công trình trong năm 2026".

Khi chi phí vật liệu và nhân công không còn ổn định, xây dựng không chỉ là bài toán thi công mà là bài toán quản trị tổng thể và đang trở thành lựa chọn tất yếu. Sản phẩm dịch vụ xây dựng trọn gói Viettel Construction góp phần kiểm soát đồng thời cả tiến độ, nhân lực và chi phí vật liệu. Nhờ đó, các biến động của thị trường có thể được dự báo và điều chỉnh kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn hoặc phát sinh ngoài kế hoạch, giúp gia chủ kiểm soát hiệu quả chi phí, tiến độ và chất lượng công trình.

Xu hướng chuyển dịch sang thi công trọn gói vì vậy không chỉ là lựa chọn, mà đang trở thành lời giải mang tính dài hạn cho bài toán quản trị xây dựng. Với năng lực tổ chức thi công trên diện rộng, hệ thống nhà cung cấp được quy hoạch bài bản và khả năng điều phối nguồn lực xuyên suốt, Viettel Construction đang từng bước khẳng định vai trò của một đơn vị vận hành, giúp gia chủ kiểm soát hiệu quả chi phí, tiến độ và chất lượng công trình trong bối cảnh mới.