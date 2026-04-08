Từ hai cực phát triển đến một trục kết nối: Câu chuyện mới của Đông - Nam TP.HCM

Bằng việc khơi thông các trục kết nối Đông - Nam và Đông - Tây, Đồng Nai đang trở thành chiếc cầu nối chiến lược, kéo gần hai cực tăng trưởng năng động nhất của TP.HCM là khu Nam và khu Đông, hình thành một hành lang kinh tế liên vùng.

Khi Đồng Nai không còn là "vùng đệm"

Nhiều thập kỷ qua, khi nhắc đến liên kết vùng, Đồng Nai thường được định hình là "hậu phương" sản xuất công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thế nhưng, trong giai đoạn mới, khi Đồng Nai đang tăng tốc cho lộ trình trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, vị thế này đã thay đổi hoàn toàn. Đồng Nai hiện nay không còn đóng vai trò vùng đệm, mà đang vươn lên trở thành điểm giao thoa chiến lược, nơi hội tụ các trục kinh tế trọng yếu giữa Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ.

Tâm điểm của sự chuyển dịch này chính là hệ thống giao thông đa phương thức đang tăng tốc hình thành. Trong đó, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, "sợi chỉ đỏ" nối liền miền Tây và miền Đông chính là minh chứng rõ nét nhất. Khi tuyến cao tốc này hoàn thiện, dòng chảy hàng hóa từ các tỉnh miền Tây sẽ đổ thẳng về sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển nước sâu mà không cần "quá cảnh" qua trung tâm TP.HCM vốn đã quá tải. Đây không chỉ là câu chuyện giảm tải giao thông, mà là sự tái cấu trúc dòng chảy logistics của cả miền Nam.

Tuyến đường vành đai 3 (đoạn qua cầu Nhơn Trạch).

Đặc biệt, trong quy hoạch kết nối giữa TP.HCM và Đồng Nai, sự xuất hiện của cầu Phú Mỹ 2 (kết nối khu Nam TP.HCM với phường Nhơn Trạch) đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, Sở Tài chính Đồng Nai tái khẳng định sự cần thiết và cho rằng dự án sẽ tăng cường kết nối giữa khu Nam TP.HCM và Đồng Nai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương giữa 2 địa phương. Ngoài ra, dự án cầu Phú Mỹ 2 còn mở ra nhiều phương án kết nối giao thông từ sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án sân bay quốc tế Long Thành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Cùng với hệ thống giao thông đường sông phát triển mạnh mẽ, dọc trục Đông - Nam đang dần lộ diện là một hành lang kinh tế xanh, hiện đại, tận dụng tối đa lợi thế "trên bến dưới thuyền" để phát triển các khu đô thị sinh thái và trung tâm logistics tích hợp.Vị thế mới này càng được củng cố khi sân bay quốc tế Long Thành vận hành thương mại trong năm 2026. Khi đó, Đồng Nai sẽ một "trạm trung chuyển toàn cầu", nơi dòng vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao đổ về để đón đầu làn sóng tăng trưởng mới.

"Xương sống" vành đai và cuộc tái cấu trúc dòng chảy kinh tế

Theo quy hoạch, một cấu trúc phát triển mới đang lấy hệ thống hạ tầng vành đai làm "xương sống". Các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, cùng với cao tốc Bến Lức - Long Thành và các tuyến Metro đang tạo thành một vòng cung kinh tế ôm trọn các cực phát triển sôi động nhất.

Sự kết nối giữa khu Nam và khu Đông TP.HCM thông qua địa phận Đồng Nai bằng những cây cầu như Phú Mỹ 2 hay cầu Nhơn Trạch đang phá vỡ thế "ốc đảo" của nhiều vùng đất tiềm năng. Hệ thống hạ tầng này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà quan trọng hơn, nó đang tái cấu trúc lại phân bổ dân cư và không gian kinh tế. Đặc biệt, đối với cộng đồng cư dân và doanh nghiệp tại khu Nam TP.HCM, đây chính là "cánh cửa" mở ra lộ trình di chuyển nhanh chóng nhất đến khu Đông và sân bay Long Thành. Thay vì phải đi vòng qua các trục đường nội đô thường xuyên ùn tắc, việc kết nối trực tiếp qua cầu Phú Mỹ 2 giúp rút ngắn đáng kể thời gian. Đối với các doanh nghiệp, đây là điều kiện lý tưởng để mở rộng mạng lưới logistics, kết nối các khu chế xuất tại khu Nam với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển phía Đông một cách thông suốt.

Các trục giao thông liên vùng đang định hình không gian phát triển mới của Đồng Nai.

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng Đồng Nai đang được thiết lập với các vai trò mới, đó là trung tâm trung chuyển quốc tế nhờ vào Sân bay quốc tế Long Thành. "Sự bùng nổ của Đồng Nai là điều chắc chắn bởi địa phương được thiết kế lại và kết nối liên vùng bằng các tuyến vành đai và cầu mới, đặc biệt là kết nối với TP.HCM. Sự kết nối này là rất toàn diện, sẽ giải quyết triệt để tắc nghẽn và đưa các lợi thế của vùng, đặc biệt là Đồng Nai", ông Thiên nói.

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI khai mạc ngay trong tháng 4-2026 xem xét, quyết định. Có thể nói, lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương của Đồng Nai đang được bảo chứng bằng những nền móng hạ tầng vững chắc. Không còn là những dự án xa vời, trục kết nối mới Nam – Đông đang hình thành thực tế qua từng nhịp cầu, từng km đường cao tốc. Đây chính là động lực để Đồng Nai không chỉ đóng tròn vai một cửa ngõ, mà thực sự trở thành một cực tăng trưởng đối trọng, một "trái tim" logistics mới của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong tương lai gần.

Trong bức tranh tổng thể về sự dịch chuyển dòng chảy đô thị về phía Đông, những dự án quy mô, được quy hoạch bài bản dọc theo các trục giao thông thủy - bộ huyết mạch đang trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn.

