Nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam" sắp được Sun Group đầu tư 7.300 tỷ, chuẩn bị khởi công tuyến cáp treo chưa từng có ngay trong năm 2026

Quang cảnh buổi làm việc (ảnh: Báo Lạng Sơn).

Chiều 3/4, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group, do ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi về tình hình triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: Dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được tỉnh xác định là dự án trọng điểm, được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. Dự án đã được khởi công từ giữa năm 2022, sau thời gian gián đoạn, hiện đã có những bước tái khởi động.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đều mong muốn dự án sớm được đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, qua đó phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ đó, với vai trò là Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, ông đề nghị Tập đoàn Sun Group tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai dự án, trong đó thực hiện các bước để sớm thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Tập đoàn Sun Group, ông Trần Minh Sơn, Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT cho biết, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được Tập đoàn xác định là dự án động lực, sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng tạo dấu ấn khác biệt trong hệ sinh thái của Sun Group.

Lãnh đạo Tập đoàn khẳng định quyết tâm triển khai dự án trong năm 2026. Trước mắt, Sun Group sẽ tập trung thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 1 ngay trong năm này, đồng thời phấn đấu đưa dự án vào khai thác vào cuối năm 2027.

Toàn cảnh Mẫu Sơn.

Được biết, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích hơn 692 ha, gồm 3 phân vùng. Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 7.350 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 3/2, lãnh đạo tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tập đoàn Sun Group, trao đổi các nội dung liên quan đến dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Sun Group đã trình bày khái quát phương án quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn, được chia thành 3 phân khu gồm Xuân Mãn, Phặt Chỉ và Mẫu Sơn. Đồng thời, trình bày phương án ga cáp treo và các quần thể công trình phát triển dọc tuyến cáp, gồm: Khu cáp treo, khu tâm linh, khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng và khu thương mại - dịch vụ…

Đại diện Tập đoàn Sun Group cũng cho biết dự án sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn, tập trung thi công hệ thống cáp treo và các quần thể du lịch, vui chơi, giải trí. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 gồm tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh Mẫu Sơn dự kiến khởi công ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lãnh đạo Sun Group cam kết đẩy nhanh tiến độ, triển khai dự án đúng lộ trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh Mẫu Sơn là khu vực giàu tiềm năng, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa đặc trưng, thuận lợi để phát triển du lịch. Tỉnh Lạng Sơn mong muốn, Sun Group khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn theo kế hoạch đã được phê duyệt, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Tỉnh Lạng Sơn mong muốn dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn sớm được triển khai và đưa vào hoạt động. Đồng thời cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để dự án thực hiện đúng tiến độ.

Được biết, Mẫu Sơn là một vùng núi thuộc tỉnh Lạng Sơn, nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, cách thành phố Lạng Sơn (cũ) khoảng 30 km. Mẫu Sơn được biết đến với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, gồm rừng nguyên sinh, suối và thác nước. Khu du lịch Mẫu Sơn bao gồm một quần thể khoảng 80 ngọn núi lớn, nhỏ. Các đỉnh núi cao nhất là Phia Pò (Núi Cha) cao 1.541m, đỉnh Phia Mè (Núi Mẹ) cao 1.520m. Với độ cao trung bình khoảng 800 - 1.000 m so với mực nước biển, Mẫu Sơn có khí hậu mát mẻ quanh năm, mang đậm nét đặc trưng của vùng núi cao. Vào mùa đông, khu vực này thường xuất hiện băng giá và tuyết rơi, tạo điểm nhấn cảnh quan và thu hút du khách. Đây cũng là khu vực thường xuyên ghi nhận mức nhiệt thấp nhất cả nước.



