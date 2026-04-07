Dòng vốn ngoại “săn” dự án xanh, bất động sản Việt trước cơ hội bứt phá

Tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” diễn ra vào sáng ngày 6/4

Chuẩn “xanh” trở thành điều kiện bắt buộc

Chia sẻ tại tọa đàm “Dòng vốn ngoại đổ bộ - Cơ hội cho bất động sản Việt Nam” diễn ra vào sáng ngày 6/4, Ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản cho biết, một trong những yếu tố đang định hình lại thị trường bất động sản toàn cầu là tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG) và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (net zero) đến năm 2050.

Theo ông Stephen Higgin, đây không còn là xu hướng, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để tiếp cận dòng vốn quốc tế.

Ông Stephen Higgins - Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản chia sẻ tiêu chuẩn “xanh” và phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam tại tọa đàm

Áp lực này đến trực tiếp từ các nhà đầu tư tổ chức, khi họ buộc phải tuân thủ các cam kết ESG từ chính nguồn vốn của mình. Hệ quả là các dự án bất động sản, từ khâu phát triển đến vận hành, đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn “xanh” nếu muốn huy động vốn.

Không chỉ nhà đầu tư, các khách thuê doanh nghiệp từ văn phòng, bán lẻ đến logistics cũng ngày càng ưu tiên các dự án thân thiện môi trường. Điều này buộc các chủ đầu tư phải thay đổi mô hình phát triển truyền thống, vốn đã tồn tại 10 - 20 năm và không còn phù hợp.

Trong 4 năm trở lại đây, nhiều thị trường bất động sản toàn cầu đã phải “tái cấu trúc” để thích ứng với tiêu chuẩn mới. Việt Nam, với lợi thế là thị trường đang phát triển, có cơ hội tích hợp các yếu tố bền vững ngay từ đầu trong các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Doanh nghiệp nội nắm lợi thế, cơ hội mở rộng phân khúc mới

Hiện nay, các nhà phát triển trong nước được cho là đang chi phối khoảng 30% mặt bằng giá bất động sản, giữ vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt thị trường. Đây cũng là lực lượng có nhiều cơ hội “đi trước đón đầu” nếu nhanh chóng thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo ông Stephen Higgin, nếu doanh nghiệp nội địa chuẩn hóa pháp lý dự án từ quyền sử dụng đất đến giấy phép kinh doanh và chủ động hợp tác với đối tác ngoại, họ có thể “giảm rủi ro” dự án, từ đó tiếp cận nguồn vốn rẻ hơn. Chi phí vốn thấp sẽ là yếu tố then chốt giúp cải thiện lợi nhuận và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam còn nhiều dư địa cho các phân khúc bất động sản mới. Một ví dụ điển hình là bất động sản chăm sóc người cao tuổi là lĩnh vực đã phát triển mạnh tại Nhật Bản với quy mô hàng chục tỷ USD nhưng vẫn còn rất sơ khai tại Việt Nam.

Đây được xem là cơ hội để thu hút các nhà đầu tư quốc tế giàu kinh nghiệm tham gia vào giai đoạn đầu, góp phần hình thành và phát triển các mô hình mới trên thị trường.

Tổng thể, ông Stephen Higgin nhận định thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn bản lề, khi nhiều dự án lớn bắt đầu hình thành và dòng vốn quốc tế có xu hướng quay trở lại.

Sự kết hợp giữa nhu cầu nội địa mạnh, dư địa phát triển các phân khúc mới và khả năng thu hút dòng vốn “xanh” được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp nào thích ứng nhanh với tiêu chuẩn quốc tế và tận dụng tốt cơ hội hợp tác sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành dòng vốn và thị phần trong những năm tới.



