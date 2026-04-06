Người dân cần lưu ý khi lưu thông lên cầu vượt ngã tư 550, TPHCM

Theo Nguyễn Tiến | 06-04-2026 - 20:53 PM | Bất động sản

Tập đoàn Becamex IDC tháo dỡ biển cho phép xe máy lưu thông theo giờ trên cầu vượt ngã tư 550, chính thức cấm hoàn toàn xe máy lên cầu

Ngày 6-4, Tập đoàn Becamex IDC tháo dỡ các biển phụ cho phép xe máy lưu thông theo giờ trên cầu vượt ngã tư 550 (đường ĐT743), TPHCM, chính thức cấm xe máy lên cầu.

Biển báo cho phép xe máy lên cầu vượt ngã tư 550 theo giờ đã được tháo dỡ. Ảnh: XĐ

Ghi nhận cho thấy sau khi thay đổi hệ thống biển báo, vẫn còn nhiều người điều khiển xe máy đi lên cầu dù đã có quy định cấm.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM đã họp với các đơn vị liên quan để bàn giải pháp tổ chức giao thông khu vực này. Tại cuộc họp, các bên đánh giá việc cho xe máy lưu thông trên cầu vượt ngã tư 550 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nên thống nhất cấm xe máy lên cầu.

Ngoài ra, trên tuyến ĐT743 hiện chưa có dải phân cách tách làn ô tô và xe máy nên thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Các đơn vị cũng đề nghị Becamex nghiên cứu lắp dải phân cách để bảo đảm an toàn.

Cầu vượt ngã tư 550 là cầu vượt thép đầu tiên của Bình Dương (cũ), khởi công tháng 12-2021 và thông xe cuối năm 2022. Công trình dài hơn 203 m, quy mô 4 làn xe, tổng vốn xây dựng khoảng 115 tỉ đồng, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực này.

Trước đây, cơ quan chức năng từng cho phép xe máy lưu thông trên cầu vào hai khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chạy xe máy lên cầu ngoài giờ quy định, dẫn đến xảy ra một số vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô.

