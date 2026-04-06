Kịch bản tăng trưởng cho các quý còn lại của năm 2026

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính ước tăng 8,92.

Chưa đạt mục tiêu đề ra

Theo Cục Thống kê, trong quý I/2026, nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng GDP khá tích cực đạt 7,83% nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kịch bản đề ra là 9,1%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực chính ước tăng 8,92. Khu vực dịch vụ cũng tăng khá đạt 8,18% cho thấy tiêu dùng và các hoạt động thương mại, du lịch tiếp tục phục hồi ổn định nhưng vẫn chưa đạt mục tiêu kế hoạch. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,58%, là mức tăng trưởng ổn định, sát với mục tiêu tiếp tục đóng vai trò đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Kết quả tăng trưởng quý I thấp hơn kịch bản đề ra tại Nghị quyết 01 nhưng trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn với nhiều cú sốc lớn, các nền kinh tế đang đồng loạt lao đao thì kết quả này vẫn là điểm sáng trên bản đồ tăng trưởng thế giới.

“Mục tiêu tăng trưởng hai con số cho cả năm 2026 là một mục tiêu đầy thách thức và mang tính lịch sử, nhưng nếu các động lực tăng trưởng được kích hoạt mạnh mẽ và đồng bộ trong các quý còn lại chúng ta vẫn có cơ sở để bám sát mục tiêu tăng trưởng đã đề ra”, đại diện Cục Thống kê cho biết.

Để bù đắp phần thiếu hụt của quý I và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm theo Nghị quyết 01, nền kinh tế phải rất nỗ lực trong các quý sau với các quý có tăng trưởng trên 10,5%, cụ thể:

Quý II: GDP ước đạt 10,5%. Trong đó: KV1 tăng 3,8%; KV2 tăng 12,6%; KV3 tăng 10,5%.

Quý III: GDP ước đạt 10,6%. Trong đó: KV1 tăng 4,2%; KV2 tăng 13%; KV3: 10,4%.

Quý IV: GDP ước đạt 10,74%. Trong đó: KV1 tăng 4,4%; KV2 tăng 12,8%; KV3: 10,7%.

Kịch bản này kỳ vọng dựa trên sự tăng tốc của xuất khẩu, phục hồi mạnh mẽ của sức mua nội địa, cùng với đóng góp ngày càng rõ nét của các lĩnh vực kinh tế mới như công nghệ bán dẫn và kinh tế xanh. Đồng thời cần tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và khơi thông hiệu quả dòng vốn đầu tư tư nhân.

Ngoài ra, xung đột Trung Đông phải sớm chấm dứt và giá dầu bình ổn trở lại cũng là điều kiện cần để đảm bảo tăng trưởng kinh tế có thể tiệm cận mục tiêu đặt ra.

Các động lực chính để đạt mục tiêu tăng trưởng quý II và cả năm

Đầu tư công tiếp tục là vốn mồi dẫn dắt năng lực sản xuất dài hạn. Đầu tư công năm 2026 tập trung vào các siêu dự án hạ tầng (Sân bay Long Thành, đường sắt cao tốc, cụm đường vành đai, cao tốc, Khu đô thị thể thao Olympic…) tạo ra hiệu ứng lan tỏa cực mạnh. Đây không chỉ là chi tiêu Chính phủ đơn thuần mà là quá trình tích lũy sản xuất cho nền kinh tế, giúp giảm chi phí logistics, kích thích dòng vốn FDI và đầu tư tư nhân đổ vào các khu vực vệ tinh xung quanh hạ tầng mới.

Tiêu dùng nội địa dự báo sẽ cải thiện nhờ chính sách cải cách tiền lương, chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sức mua của thị trường hơn 100 triệu dân được kích hoạt mạnh mẽ sẽ tạo động lực cho các ngành dịch vụ, lưu trú, ăn uống và thương mại điện tử phát triển, đảm bảo vòng xoáy kinh tế nội địa không bị đình trệ khi xuất khẩu gặp khó.

Chính sách tài khóa linh hoạt song hành với chính sách tiền tệ sẽ là công cụ quản trị rủi ro hiệu quả. Việc chủ động sử dụng các công cụ thuế xăng dầu và Quỹ bình ổn giá là "van an toàn" ngăn chặn lạm phát chi phí đẩy. Bằng cách kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, Chính phủ trực tiếp hỗ trợ biên lợi nhuận cho doanh nghiệp vận tải và sản xuất, ngăn chặn tác động dây chuyền lên mặt bằng giá cả sinh hoạt, từ đó bảo vệ sức mua của người dân và sự ổn định vĩ mô.

Động lực về công nghệ số và AI nhằm nâng cao năng lực nội tại. Việc ứng dụng AI và tự động hóa không chỉ là xu hướng mà đã trở thành công cụ bắt buộc.Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào biến động, công nghệ giúp doanh nghiệp sản xuất chuyển từ thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức, trực tiếp cải thiện chỉ số Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) và tạo ra dư địa tăng trưởng mới từ các mô hình kinh doanh số.

Dư địa trong các ngành công nghiệp xuất khẩu nếu khai thác tối đa lợi thế từ FTA. Dư địa không chỉ nằm ở khối lượng đơn hàng mà còn ở khả năng dịch chuyển lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tận dụng các FTA và làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, các ngành mũi nhọn như điện tử, linh kiện và dệt may xanh sẽ đóng vai trò "đầu kéo" ngoại tệ, giúp ổn định cán cân thanh toán và thúc đẩy sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định.