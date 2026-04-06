Hà Nội: Loạt công trình xây dựng trên diện tích gần 16.000m2 đất quy hoạch do phường Việt Hưng quản lý
Thời gian qua, trên địa phường Việt Hưng, TP Hà Nội xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng trên diện tích gần 16.000m2 đã được quy hoạch và giải phóng mặt bằng.
Khảo sát thực tế khu đất diện tích 7.456 m2 thuộc ô quy hoạch C.13/TH và C.13/CL2; C.13/CL3 nằm trên phố Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, phóng viên ghi nhận tại đây đang xây dựng nhiều công trình có thiết kế rất lạ mắt.
Ngay từ cổng chính đi vào trong khu đất (phía bên phải), là cả tổ hợp khu nhà được xây dựng trên diện tích cả nghìn mét vuông làm bằng khung sắt, tầng mái đổ bê tông kiên cố. Phía trong, được chia nhỏ ra làm nhiều căn nhà khác, với đủ loại diện tích. Đặc biệt, phía trên của tổ hợp khu nhà này, chủ đầu tư còn cho lắp đặt mô hình biểu tượng hình hai con rắn khổng lồ.
Đi sâu vào bên trong, phóng viên tiếp tục ghi nhận, tại đây chủ đầu tư đã cho lắp đặt một mô hình tàu hỏa với chiều dài lên đến cả trăm mét. Bên cạnh mô hình tàu hỏa là khu vui chơi dành cho trẻ em, tiểu cảnh sân vườn, hòn non bộ và nhiều chòi lưới sắt ngoài trời.
Tiếp tục khảo sát tại khu đất có diện tích 8.492 m2 thuộc ô quy hoạch C.9/HT đã được giải phóng mặt bằng địa chỉ số 01, Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng (ngay sát mặt đường), phóng viên ghi nhận hàng loạt gara sửa chữa ô tô, nhà xưởng, sân Pickleball, khu vui chơi trẻ em, quán cafe... đã được đưa vào sử dụng.
Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, những công trình này đã được đưa vào hoạt động từ nhiều tháng nay. Hàng ngày, xe cộ ra vào khu vực này rất nhộn nhịp. Dưới đây là một số hình ảnh đã phóng viên ghi nhận:
Với những gì đã ghi nhận từ thực tế, nhằm giúp người dân hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ, làm việc với Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng để cung cấp thông tin đến bạn đọc!
