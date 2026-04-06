Hà Nội: Loạt công trình xây dựng trên diện tích gần 16.000m2 đất quy hoạch do phường Việt Hưng quản lý

Khảo sát thực tế khu đất diện tích 7.456 m2 thuộc ô quy hoạch C.13/TH và C.13/CL2; C.13/CL3 nằm trên phố Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, phóng viên ghi nhận tại đây đang xây dựng nhiều công trình có thiết kế rất lạ mắt.

Toàn cảnh công trình lúc đang thi công xây dựng. Ảnh internet.

Ngay từ cổng chính đi vào trong khu đất (phía bên phải), là cả tổ hợp khu nhà được xây dựng trên diện tích cả nghìn mét vuông làm bằng khung sắt, tầng mái đổ bê tông kiên cố. Phía trong, được chia nhỏ ra làm nhiều căn nhà khác, với đủ loại diện tích. Đặc biệt, phía trên của tổ hợp khu nhà này, chủ đầu tư còn cho lắp đặt mô hình biểu tượng hình hai con rắn khổng lồ.

Mô hình rắn khổng lồ được chủ đầu tư cho lắp đặt trên nóc tổ hợp khu nhà đang hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào sử dụng. Ảnh Trần Việt.

Đi sâu vào bên trong, phóng viên tiếp tục ghi nhận, tại đây chủ đầu tư đã cho lắp đặt một mô hình tàu hỏa với chiều dài lên đến cả trăm mét. Bên cạnh mô hình tàu hỏa là khu vui chơi dành cho trẻ em, tiểu cảnh sân vườn, hòn non bộ và nhiều chòi lưới sắt ngoài trời.

Mô hình tàu hỏa được lắp đặt bên trong khu đất. Ảnh Trần Việt.

Cận cảnh bên trong tổ hợp công trình đã xây dựng, đang hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Ảnh Trần Việt.

Khu vui chơi dành cho trẻ em và cảnh quan bên trong khu đất. Ảnh Trần Việt.

Rất nhiều chòi sắt ngoài trời đang được thi công.

Tiếp tục khảo sát tại khu đất có diện tích 8.492 m2 thuộc ô quy hoạch C.9/HT đã được giải phóng mặt bằng địa chỉ số 01, Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng (ngay sát mặt đường), phóng viên ghi nhận hàng loạt gara sửa chữa ô tô, nhà xưởng, sân Pickleball, khu vui chơi trẻ em, quán cafe... đã được đưa vào sử dụng.

Theo người dân sinh sống tại đây cho biết, những công trình này đã được đưa vào hoạt động từ nhiều tháng nay. Hàng ngày, xe cộ ra vào khu vực này rất nhộn nhịp. Dưới đây là một số hình ảnh đã phóng viên ghi nhận:

Mặt đường khu đất đã được giải phóng mặt bằng số 01 Kim Quan Thượng, phường Việt Hưng là Khu vui chơi giải trí cho trẻ em, gara sửa chữa ô tô, sân Pickleball... Ảnh Trần Việt.

Khu vực bên trong là kho, xưởng sản xuất và...

Một số gara sửa chữa ô tô đang hoạt động. Ảnh Trần Việt.

Với những gì đã ghi nhận từ thực tế, nhằm giúp người dân hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên sẽ tiếp tục liên hệ, làm việc với Lãnh đạo UBND phường Việt Hưng để cung cấp thông tin đến bạn đọc!