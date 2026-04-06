Sau kết luận thanh tra, Phú Thọ siết quản lý đất công

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý sử dụng cơ sở nhà đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Phú Thọ , trong đó chỉ ra một số vi phạm đáng chú ý.

Theo kết luận, sai phạm đáng chú ý xảy ra tại cơ sở nhà, đất Thư viện tỉnh Phú Thọ (cũ) đã được thu hồi và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý . Cơ quan thanh tra xác định, đơn vị này đã cho mượn một phần diện tích với quy mô hơn 5.000 m2 đất và gần 1.900 m2 sàn xây dựng trong thời gian kéo dài, không thực hiện đúng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất đã được UBND tỉnh phê duyệt; vi phạm quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Thư viện tỉnh Phú Thọ (cũ)

Ngoài ra, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh còn bị chỉ ra chậm trễ trong việc đề xuất phương án quản lý, khai thác quỹ đất sau thu hồi; chậm triển khai một số thủ tục liên quan tại các cơ sở khác. Trách nhiệm được xác định thuộc về nhiều cơ quan, đơn vị, trong đó có UBND tỉnh, Sở Tài chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, sẽ chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

Liên quan việc thực hiện kết luận, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu và triển khai các biện pháp khắc phục.

Đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại quy trình quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời thực hiện các thủ tục điều chuyển cơ sở nhà, đất Thư viện tỉnh (cũ) theo quyết định của UBND tỉnh. Theo đó, khu đất này đã được điều chuyển sang Sở Ngoại vụ để quản lý, sử dụng; việc bàn giao hoàn tất vào tháng 12/2025. Các hoạt động sử dụng tại khu đất cũng đã được chấm dứt, bảo đảm phù hợp với phương án quản lý mới sau điều chuyển.

Hiện nay, việc kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đang được các cơ quan chức năng của tỉnh triển khai theo chỉ đạo.