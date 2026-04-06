Bất động sản Mỹ: Uy tín trong tiến độ thanh toán lãi trái phiếu

Theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty này đã thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn 100% lãi cho các mã trái phiếu trong năm 2025, bao gồm các lô thuộc dòng AME.BOND và mã MRECH2128001.

Doanh nghiệp duy trì mức lãi suất cam kết ổn định trong khoảng 7,5% - 8,4%/năm, qua đó giữ vững niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Dữ liệu báo cáo cho thấy doanh nghiệp đã chủ động kiểm soát đòn bẩy tài chính. Tổng nợ phải trả trong kỳ giảm; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cũng được cải thiện; dư nợ trái phiếu riêng lẻ cũng được thu hẹp so với kỳ báo cáo trước.

Điểm nổi bật trong báo cáo là sự cải thiện mạnh mẽ về khả năng thanh toán ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành tăng từ 1,04 lần lên 2,57 lần. Đặc biệt, hệ số thanh toán nhanh (loại trừ hàng tồn kho) cũng tăng từ 0,69 lần lên 1,89 lần. Việc duy trì hệ số thanh toán nhanh ở mức cao cho thấy doanh nghiệp đã nâng cao đáng kể chất lượng tài sản và tính linh hoạt dòng tiền.

Nhìn lại trong năm qua, Công ty Bất động sản Mỹ đã tập trung phát triển các dự án có khả năng thanh khoản tốt. Đây chính là cơ sở giúp công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Công ty Bất động sản Mỹ là nhà phát triển các dự án bất động sản có quy mô lớn đáp ứng nhu cầu về nhà ở phân khúc trung và cao cấp. Một trong các dự án nổi bật của công ty là Gold Seasons tại số 47 Nguyễn Tuân, Hà Nội gồm 4 tòa căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại.

Ngoài ra, công ty còn tham gia phát triển nhiều dự án tại các tỉnh như Sơn La, Cao Bằng, Thái Bình, Đồng Nai (cũ),… Các dự án do BĐS Mỹ triển khai đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, tạo không gian sống hiện đại cho người dân địa phương.