Cận cảnh tiến độ thi công khẩn cấp đường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy
Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã đồng loạt ra quân, huy động tối đa máy móc để thi công xuyên ngày đêm trên dự án Vành đai 2,5 (đoạn qua khu đô thị Dịch Vọng). Đây là công trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp nhằm sớm giải tỏa áp lực giao thông nội đô.
Rầm rộ máy móc thi công trên công trường đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy.
Ngày 20/3 vừa qua, Hà Nội đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng, Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi theo diện công trình khẩn cấp.
Hiện nay, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ (phường Cầu Giấy và phường Yên Hòa) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được triển khai thi công. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.
Theo thiết kế, đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 710m, mặt đường 50m.
Ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng, các nhà thầu đã huy động nhiều máy móc, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Ông Nguyễn Công Sơn (phường Cầu Giấy) cho biết ông rất bất ngờ trước tiến độ triển khai dự án: “Sau khi lãnh đạo Thành phố có chỉ đạo quyết liệt, công tác giải phóng mặt bằng của phường và tiến độ thi công được đẩy nhanh rõ rệt. Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch, góp phần thuận tiện cho việc đi lại cho người dân".
Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, 3 đoạn tuyến đường Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị dọc tuyến và giảm ùn tắc nội đô.
Âm thanh máy móc thi công rộn ràng trên công trường thu hút sự quan tâm của người dân; nhiều người không giấu được niềm vui khi dự án chính thức khởi động sau nhiều năm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.
Hiện tại nhà thầu đang triển khai thi công phần cống thoát nước dọc hai bên đường, cống bê tông có đường kính khoảng 2m.
Đường vành đai 2,5 bắt đầu từ khu đô thị mới Ciputra, điểm kết thúc gần cầu Thanh Trì, tổng chiều dài tuyến khoảng 19,64km. Đây là tuyến giao thông quan trọng, nằm giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, có vai trò kết nối liên khu vực, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ của Thủ đô Hà Nội.
Theo Trọng Tài
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/can-canh-tien-do-thi-cong-khan-cap-duong-vanh-dai-25-doan-qua-cau-giay-post1833349.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM