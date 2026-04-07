Dự án từng được Tập đoàn Sơn Hải giảm giá 25% khi đấu thầu sắp đạt cột mốc mới, người dân Thái Nguyên - Tuyên Quang chuẩn bị đón tin vui

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thái Nguyên đang được chủ đầu tư, các nhà thầu và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Tuyến đường có chiều dài 28,98 km, nối Chợ Chu (Thái Nguyên) với ngã ba Trung Sơn (Tuyên Quang), trong đó đoạn qua địa bàn Thái Nguyên dài 12,24 km. Công trình giữ vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực lân cận.

Hiện nay, các hạng mục cầu trên tuyến đang được đẩy nhanh thi công, phần lớn đã hoàn thành kết cấu chính và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện. Một trong những đơn vị thi công chủ lực của dự án là Tập đoàn Sơn Hải - ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành doanh nghiệp cho biết, đơn vị đang tập trung tối đa nguồn lực, quyết tâm hoàn thành thảm bê tông nhựa trước dịp 30/4 – 1/5.

Máy móc hiện đại được huy động, nhân lực bố trí thi công liên tục, thời tiết thuận lợi cũng góp phần giúp tiến độ được đẩy nhanh, đồng thời vẫn bảo đảm chất lượng và mỹ thuật công trình.

Theo ông Tuấn, việc hoàn thành lớp thảm nhựa đúng kế hoạch luôn đi kèm yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng. Doanh nghiệp đã và đang áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ bền, kéo dài tuổi thọ mặt đường, hạn chế hư hỏng trong quá trình khai thác. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ theo từng công đoạn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Một đoạn tại dự án đường Hồ Chí Minh (nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên).

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên – Tuyên Quang có tổng mức đầu tư khoảng 1.660 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đến nay đạt trên 60%. Chủ đầu tư cũng đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục, giải phóng mặt bằng và cấp vốn.

Tỉnh Thái Nguyên đang tích cực hỗ trợ dự án, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Sự đồng thuận của người dân cùng với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương đã giúp nhiều đoạn tuyến được bàn giao đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công. Những vướng mắc còn lại đang được các bên phối hợp xử lý dứt điểm.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào quý III/2026. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần định hình diện mạo hạ tầng mới, tạo động lực để Thái Nguyên phát triển theo hướng trung tâm kinh tế, công nghiệp của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Đồng thời, tuyến đường cũng giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa khu vực trung du miền núi phía Bắc với đồng bằng và các trung tâm kinh tế lớn, qua đó giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đặc biệt là Quốc lộ 3.

Trước đó, cuối tháng 5/2024, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu XL2 (thi công đoạn Km257+853,58 – Km275+700) thuộc dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến Chợ Chu – ngã ba Trung Sơn. Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng thầu với giá 429,366 tỷ đồng (giá dự toán 573,271 tỷ đồng, giảm khoảng 25%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 510 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 5/5/2024 với 5 nhà thầu tham dự; dù đều đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nhưng 4 nhà thầu bị loại vì giá dự thầu kém cạnh tranh.



