Từ 20 năm đến vài tháng: Cuộc xoay chuyển không tưởng của hạ tầng Cần Giờ dưới bàn tay Vingroup
Từng là "vùng xa" bị chia cắt bởi sông nước, Cần Giờ đang đứng trước vận hội mới khi hạ tầng được kích hoạt đồng loạt. Với sự nhập cuộc của Vingroup, những dự án tỷ đô từ đường sắt tốc độ cao đến tuyến vượt biển dần thành hình, rút ngắn hành trình 90 phút xuống chỉ còn 13 phút.
Nếu như trước đây, Cần Giờ được xem là “vùng xa” của TP.HCM, tách biệt bởi sông nước và hạ tầng hạn chế, thì nay khu vực này đang “thay da đổi thịt” với tốc độ chưa từng có. Ảnh chụp năm 2025.
Nhưng từ khi dự án
Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) khởi công, hạ tầng khu vực gần như tăng tốc tức thì. Từ cầu Cần Giờ, tuyến đường vượt biển đến đường sắt tốc độ cao, các dự án tưởng chừng chỉ nằm trên giấy này đều được kích hoạt chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: Bên trong đại công trường KĐT Vinhomes Green Paradise tháng 3/2026 (Minh Hiếu).
Tiêu biểu là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ dài khoảng 54km, tổng vốn gần 4 tỷ USD, do VinSpeed (thuộc Vingroup) phát triển. Dự án được động thổ tháng 12/2025, kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.
Với tốc độ thi công vốn là “thương hiệu” của Vingroup, tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2028, rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM xuống Cần Giờ từ hơn 90 phút còn khoảng 13 phút. Đây được xem là cú hích lớn cho khả năng kết nối giữa đô thị lõi và vùng biển Cần Giờ. Ảnh: Khu vực Ga Cần Giờ thuộc tuyến Bến Thành - Cần Giờ tại KĐT Vinhomes Green Paradise (Minh Hiếu).
Ngoài ra, hệ thống cầu – đường bộ cũng đang đồng loạt được mở khóa.
Cầu Cần Giờ dài hơn 6,3 km bắc qua sông Soài Rạp, tổng vốn trên 13.000 tỷ đồng, đã vượt qua giai đoạn chuẩn bị. Dự án dự kiến khởi công tháng 6/2026, hợp long cuối năm 2028 và đưa vào khai thác từ 30/6/2029. Ảnh: Phối cảnh cầu Cần Giờ.
Song song đó, tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14km gồm cầu dây văng và hầm dìm dưới biển, có tổng vốn hơn 92.000 tỷ đồng, hiện đã hoàn tất thiết kế kỹ thuật và giải pháp công nghệ thi công. Dự kiến khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành đầu năm 2029. Ảnh: Vingroup.
Điểm đầu tuyến nằm trên đường Biển Đông 2 trong Khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại khu vực nút giao Sao Mai – Bến Đình với đường 30/4 (TP Vũng Tàu cũ). Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến kết nối xuyên biển đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Vị trí dự kiến xây tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu (Dương Địa Lý).
Không chỉ dừng lại ở các dự án liên vùng, nút giao khoảng 3.000 tỷ đồng nối cao tốc Bến Lức – Long Thành với đường Rừng Sác cũng được đề xuất đầu tư cấp bách, nhằm rút ngắn hành trình từ sân bay Long Thành xuống Cần Giờ, đồng thời phá nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm.
Cùng với đó, đề xuất mở rộng
đường Rừng Sác lên quy mô 10 làn xe, tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng do Vingroup đề xuất, đang được nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu giao thông dự kiến tăng mạnh trong tương lai.
Khi các dự án này hoàn thành, Cần Giờ không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho du lịch, thương mại và đô thị sinh thái mà còn chấm dứt thế “qua sông lụy phà” kéo dài hàng chục năm. Đồng thời, cho thấy hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của một siêu dự án.
Huy Nguyễn
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
