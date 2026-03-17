Triển khai dự án cầu Cần Giờ theo hình thức PPP, TPHCM yêu cầu Masterise khẩn trương làm một việc

Chiều 16/3, UBND TP.HCM ban hành văn bản chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhằm sớm thúc đẩy dự án hạ tầng quan trọng kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã ký ban hành Văn bản số 1907/UBND-DA, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về kế hoạch triển khai dự án xây dựng cầu Cần Giờ theo phương thức PPP, áp dụng loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo nội dung văn bản, Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về chủ trương ban hành kế hoạch triển khai dự án, làm cơ sở để các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Kế hoạch chi tiết được ban hành kèm theo nhằm xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm các nội dung trong kế hoạch phù hợp với quy định hiện hành về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đặc biệt đối với việc triển khai dự án theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Đồng thời, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi và phù hợp với trình tự, thủ tục thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Cầu Cần Giờ sẽ thay phà Bình Khánh, chấm dứt cảnh “qua sông lụy phà”

Sở Tài chính cũng được giao tham mưu phương thức thanh toán cho dự án, trong đó bao gồm việc tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến quỹ đất dự kiến sử dụng để thanh toán cho dự án nếu có.

UBND TP.HCM đề nghị Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Cần Giờ, đơn vị đề xuất tham gia dự án, cùng các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai các nội dung công việc theo phân công trong kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị cần kịp thời báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM xem xét và chỉ đạo giải quyết.

Ngoài ra, Sở Tài chính được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch.

Dự án xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông, góp phần tăng cường kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ biển của thành phố.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km. Trong đó, phần cầu chính dài hơn 2,9km, được thiết kế dạng dây văng hiện đại, với tĩnh không thông thuyền qua sông Soài Rạp lên đến 55m, tương đương với cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu được thiết kế 6 làn xe, bao gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, với tốc độ thiết kế 80km/h. Trụ tháp chính dự kiến đặt tại đoạn cong của sông Soài Rạp, khu vực có dòng chảy mạnh và địa chất phức tạp, đòi hỏi giải pháp móng sâu và kết cấu chịu lực lớn để đảm bảo an toàn dài hạn. Vào ngày 15/1 vừa qua, TP.HCM đã tổ chức lễ động thổ cầu Cần Giờ tại xã Nhà Bè. Cầu Cần Giờ hứa hẹn thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển du lịch sinh thái, đô thị lấn biển và kinh tế biển, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần gìn giữ giá trị Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - di sản thế giới. Trước đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise cho biết, đơn vị sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với khu vực phát triển phía Đông Nam, thông qua đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ. Nhà đầu tư đề xuất làm dự án này bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Hân Dao