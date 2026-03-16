Hơn 19.000 căn chung cư sắp đổ bộ thị trường Hà Nội: Sunshine Group, Masterise Homes "so găng" nguồn cung căn hộ hàng hiệu

Năm 2026, thị trường Hà Nội được dự báo sẽ có nhiều căn hộ mới được ra mắt, đánh dấu thời kỳ bớt khan hiếm nguồn cung. Trong đó, nhiều siêu dự án cũng được đẩy nhanh tiến độ nhằm giải cơn khát nhà ở cho thị trường Thủ đô.

Theo dữ liệu của Bộ phận Nghiên cứu và phát triển - BHS Property (BHS R&D), năm nay thị trường Thủ đô sẽ đón 14.759 căn nhà ở từ 15 dự án. Ngoài ra, theo tổng hợp của chúng tôi, trong năm 2026 Hà Nội sẽ có thêm 4 dự án khác đóng góp hơn 4.400 căn hộ vào nguồn cung.

Trong top 5 dự án có nguồn cung lớn nhất, dẫn đầu là đại dự án Vinhomes Cao Xà Lá 4.500 căn hộ. Xếp thứ 2 là dự án Gamuda - Central Residences với nguồn cung hơn 2.600 căn hộ. Xếp thứ 3 là dự án Noble West Lake Ha Noi với 2.060 căn hộ. Xếp thứ 4 là dự án Lumière Plus Cổ Loa của Masterise với 1.400 căn. Thứ 5 là dự án An Bình HomeLand là 1.300 căn hộ.

Trong tổng nguồn cung của Hà Nội, Masterise Homes đóng góp nhiều nhất với 6.240 căn hộ đến từ 3 dự án, chiếm hơn 32% tổng nguồn cung. Xếp thứ 2 là chủ đầu tư Sunshine Group đóng góp 4.215 căn hộ từ 4 dự án, chiếm 22% tổng cung. Riêng 2 chủ đầu tư này đã đóng góp 54% tổng nguồn cung của cả thành phố trong năm 2026.

Đặc biệt, đây cũng là 2 chủ đầu tư dẫn đầu thị trường với phân khúc căn hộ hạng sang tại khu lõi nội đô. Theo đó Sunshine Group đã khởi công Dự án Noble West Lake Ha Noi tại ô đất CT5-6, KĐT Ciputra. Với quy mô 12 toà tháp cao 40 tầng, dự án tiếp giáp Võ Chí Công và công viên gần 70ha. Dự kiến đây sẽ là dự án được Sunshine Group đầu tư vượt trội về thiết kế và tiện ích để trở thành một biểu tượng siêu sang theo chuẩn quốc tế, dẫn đầu phân khúc BĐS hàng hiệu tại Việt Nam.

Trong khi đó, dự án Vinhomes Cao Xà Lá do Masterise là đơn vị phát triển hiện đang ở giai đoạn giải phóng mặt bằng. Được biết, dự án nằm ngay đối diện Khu đô thị Royal City và là một trong những nguồn cung chung cư hiếm hoi khu vực ngã tư sở suốt nhiều năm qua. Mặc dù cũng được định vị ở phân khúc hàng hiệu nhưng các thông tin liên quan đến dự án này chưa được Masterise Group công bố chính thức.

Ngoài ra, dự kiến trong năm nay siêu dự án khu đô thị Olympic của Vinhomes và Bắc Thăng Long Urban City cũng sẽ ra hàng. Cụ thể, Khu đô thị thể thao Olympic có quy mô hơn 9.170 ha, tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 925.000 tỷ đồng, trải dài trên địa bàn 11 xã. Dự án do Vingroup làm chủ đầu tư.

Dự án Bắc Thăng Long Urban City có quy mô gần 700 ha, tổng vốn đầu tư 99.000 tỷ đồng, nằm tại các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ) và xã Mê Linh (huyện Mê Linh cũ). Chủ đầu tư là liên danh Handico, Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam. Theo tính toán, dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 240.000 người.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 2 dự án nêu trên đều chưa công bố số lượng sản phẩm giai đoạn đầu trong năm nay. Song với quy mô khủng của khu đô thị Olympic và Bắc Thăng Long Urban City dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường hàng chục nghìn sản phẩm, giúp hạ “cơn khát” nguồn cung của thị trường Thủ đô.



