Phú Quốc bước vào chu kỳ mới: Nhà đầu tư ưu tiên vị trí đón sóng

Chiến lược đầu tư khôn ngoan tại thị trường Phú Quốc

Chạy theo sóng và lướt sóng với kỳ vọng thu lợi nhanh và nhiều là cách thức tham gia thị trường của không ít nhà đầu tư. Tuy nhiên, với những nhà đầu tư thông thái, chiến lược hiệu quả luôn nằm ở tầm nhìn dài hạn: tìm kiếm những thị trường hội tụ động lực phát triển bền vững, xác định đúng khu vực có khả năng bứt phá và lựa chọn vị trí đón đầu sóng tăng trưởng.

Phú Quốc là một trong số ít thị trường hội tụ những "con sóng" tăng trưởng dài hạn. Là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, được định vị trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc gia và khu vực, đảo Ngọc liên tục thu hút dòng vốn lớn từ các tập đoàn trong và ngoài nước. Nơi đây hình thành hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng quy mô với hàng loạt resort, condotel, shophouse và tổ hợp giải trí cao cấp.

Đà tăng trưởng của Phú Quốc được dự báo tiếp tục mạnh mẽ trong những năm tới. Chỉ riêng năm 2025, đảo đã đón khoảng 8 triệu lượt khách với doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với năm trước. Theo định hướng phát triển, Phú Quốc đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách vào năm 2030, hướng tới trở thành trung tâm du lịch - kinh tế biển mang tầm quốc tế.

Được lựa chọn là địa điểm đăng cai APEC 2027, Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn tăng tốc hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai nhằm chuẩn bị cho sự kiện quốc tế, đồng thời tái định vị Phú Quốc trên bản đồ du lịch và đầu tư toàn cầu.

Cơ hội tại Phú Quốc không nằm ở những con sóng ngắn hạn, mà ở khả năng nhận diện sớm các vị trí có thể đón đầu dòng khách, dòng vốn và hạ tầng. Một vị trí "đón sóng" phải nằm trong lõi phát triển mới, hưởng lợi từ các trục giao thông chiến lược và sở hữu quỹ đất pháp lý lâu dài, vốn là của hiếm tại đảo Ngọc. Vì vậy, "chọn vị trí đón sóng" trở thành chìa khóa nắm bắt chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

The Infinity – đáp án hoàn hảo cho bài toán đầu tư "chọn vị trí đón sóng"

The Infinity thuộc đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc là lựa chọn tiêu biểu cho chiến lược đầu tư chọn vị trí đón sóng dài hạn tại Phú Quốc. Lợi thế lớn nhất của The Infinity là vị trí nằm tại lõi trung tâm APEC. Dự án tọa lạc trên trục đại lộ giao thương DT.975 - tuyến hạ tầng chiến lược kết nối sân bay quốc tế Phú Quốc với Nam đảo, tiếp cận trực tiếp khu vực trung tâm APEC trong tương lai. Nhờ đó, The Infinity trở thành một phần của lõi giao thương mới, nơi các hoạt động sự kiện, thương mại, du lịch và dịch vụ quốc tế trung chuyển và hội tụ.

Đáng chú ý, theo định hướng quy hoạch giao thông đô thị Phú Quốc, tuyến metro tương lai sẽ chạy dọc trục DT.975, chạy qua The Infinity và ga số 4 liền kề phân khu này. Sự xuất hiện của tuyến metro không chỉ tăng cường khả năng kết nối mà còn mở ra cơ hội hình thành mô hình đô thị TOD, đồng nghĩa bất động sản hưởng lợi trực tiếp từ dòng người, dòng thương mại và các hoạt động dịch vụ quanh nhà ga. Do đó, The Infinity hứa hẹn khả năng sinh lời không giới hạn từ nền kinh tế kép APEC và TOD.

Bao quanh The Infinity là hệ sinh thái tiện ích quy mô gồm công viên trung tâm APEC, khách sạn 5 sao, bệnh viện quốc tế và các tổ hợp thương mại, dịch vụ cao cấp. Khi hệ thống hạ tầng tỷ đô hoàn thiện, khu vực này trở thành một trong những điểm đến sôi động nhất của đảo Ngọc.

Sức hút của The Infinity không chỉ đến từ vị trí chiến lược mà còn từ việc dự án chạm đúng "khoảng trống" của thị trường Phú Quốc. Phần lớn sản phẩm tại đảo Ngọc thiên về mô hình nghỉ dưỡng có thời hạn sở hữu, trong khi thực tế thị trường lại ghi nhận nhu cầu tăng trưởng mạnh ở các tài sản pháp lý lâu dài, có thể linh hoạt cho cả an cư, kinh doanh và tích lũy giá trị.

The Infinity thuộc 6% quỹ đất hiếm hoi tại Phú Quốc sở hữu lâu dài - yếu tố được xem là bảo chứng quan trọng cho giá trị tích sản bền vững. Không chỉ vậy, dòng sản phẩm shophouse sở hữu lâu dài tại đảo Ngọc cũng vô cùng hữu hạn, càng làm nổi bật tính khan hiếm của dự án. Theo quy hoạch, 70% diện tích đảo Ngọc được giữ cho rừng nguyên sinh và bảo tồn sinh thái, do đó, lợi thế pháp lý lâu dài của The Infinity càng thu hút giới đầu tư thông thái.

Đặc biệt, các sản phẩm tại The Infinity được phát triển theo mô hình connecthome linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều mục đích sử dụng trong cùng một không gian. Chủ sở hữu có thể vừa an cư, vừa khai thác kinh doanh, vừa tận dụng cơ hội đầu tư và nghỉ dưỡng, tạo nên mô hình bất động sản "4 trong 1": An cư - Nghỉ dưỡng - Đầu tư - Dòng tiền.

Dự án cũng thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái 78+ tiện ích của đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc – khu đô thị được quy hoạch bài bản với hệ thống thương mại, dịch vụ, giáo dục và không gian sống đồng bộ. Điểm đặc biệt của The Infinity còn nằm ở không gian sống hiếm có: trước nhà là đại lộ giao thương, sau nhà là dòng sông Mey xanh mát. Sự giao hòa giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian thiên nhiên tĩnh tại tạo nên một môi trường sống cân bằng: đủ gần để chạm phố, đủ xa để tận hưởng sự riêng tư.

Trong bối cảnh Phú Quốc bước vào chu kỳ phát triển mới cùng APEC 2027, những dự án sở hữu vị trí lõi, pháp lý lâu dài và mô hình khai thác linh hoạt như The Infinity được xem là cơ hội hiếm hoi để tham gia thị trường ngay từ "chân sóng", đúng với chiến lược của những nhà đầu tư luôn chọn vị trí đón đầu làn sóng tăng trưởng.