Tỉnh sát vách Hà Nội sở hữu sân bay 5 sao, Vingroup, Sun Group đổ bộ...sắp có thêm hơn 900 căn nhà ở xã hội giá dưới 22 triệu đồng/m2

15-03-2026 - 10:21 AM | Bất động sản

Tỉnh sát vách Hà Nội sở hữu sân bay 5 sao, Vingroup, Sun Group đổ bộ...sắp có thêm hơn 900 căn nhà ở xã hội giá dưới 22 triệu đồng/m2

Hơn 900 căn nhà xã hội tại phường Tiền Phong (Bắc Ninh) vừa được duyệt đầu tư với giá dự kiến dưới 22 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu nhà xã hội số 1, phân khu số 3 phường Tiền Phong. Chủ đầu tư là liên danh Đại Nam Holdings và Điện Biên Invest.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 4,5 ha gồm khu nhà ở xã hội cao 18 tầng. Nguồn cung gồm 941 căn hộ có diện tích 50-70 m2. Một số tiện ích như khu đỗ xe, nhà trẻ, nhà sinh hoạt chung được bố trí ở tầng 2 và 3.

Dự án còn có một tòa chung cư thương mại cao 29 tầng, một hầm với khoảng 340 căn hộ diện tích 70-90 m2. Quy mô dân số khoảng 2.200 người.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.800 tỷ đồng, thời gian triển khai dự án trong vòng 48 tháng.

UBND tỉnh yêu cầu liên danh nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về giá bán tối đa 22 triệu đồng/m2 đồng thời nghiên cứu giải pháp quản lý chi phí, áp dụng công nghệ để tiếp tục giảm giá thành sản phẩm.

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu 19.000 căn, cao hơn cả Hà Nội song tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành trên 20.000 căn. Hiện nay, việc xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các đối tượng. Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh khởi công tòa nhà ở xã hội đầu tiên cho lực lượng Công an và dự kiến sẽ sớm khởi công dự án tiếp theo cho lực lượng Quân đội.

Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

