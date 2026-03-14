Tin vui cho người dân Bắc Ninh bị thu hồi đất làm siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới: Sẽ được đền bù thêm tối đa 3 lô đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định số 19/2026/QĐ-UBND quy định chính sách đặc thù về bồi thường bằng đất khi Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu hồi đất ở để triển khai dự án tại các xã thuộc khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, bao gồm các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao.

Ngoài các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hiện hành, tỉnh ban hành thêm cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất ở theo quy định, ngoài việc được bố trí 01 lô đất tái định cư, còn được xem xét bồi thường bằng việc giao thêm đất ở có thu tiền sử dụng đất (nếu có nhu cầu).

Mức giao đất được quy định theo diện tích đất ở bị thu hồi. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tổng diện tích đất ở bị thu hồi từ 300 m² đến dưới 600 m² được xem xét giao không quá 01 lô đất (diện tích tối đa 100 m²).

Nếu diện tích thu hồi từ 600 m² đến dưới 900 m², có thể được xem xét giao không quá 02 lô đất, mỗi lô không quá 100 m². Với trường hợp bị thu hồi từ 900 m² trở lên, được xem xét giao không quá 03 lô đất, mỗi lô tối đa 100 m².

Việc giao đất này phải bảo đảm tổng diện tích đất được giao không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi và phù hợp quy hoạch chi tiết phân lô tại các khu tái định cư của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với các lô đất được giao thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện; Sở Xây dựng kiểm tra việc triển khai dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp các địa phương tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2026, qua đó góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyền lợi người dân và thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Sân bay Gia Bình có tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng, với quy mô khoảng 1.884 ha. Dự án được xây dựng đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới.



