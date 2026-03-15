Người trẻ đô thị đổi gu an cư: Vì sao tài sản có cư dân thật đang giữ giá tốt hơn?

Xu hướng này càng trở nên rõ nét tại những khu vực đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, như khu Đông Bắc TP.HCM – nơi Quốc lộ 13 đang được mở rộng lên 10–14 làn xe và bổ sung các hầm chui tại nút giao Bình Triệu, Bình Phước nhằm cải thiện khả năng lưu thông. Trong bối cảnh đó, một yếu tố ngày càng được thị trường quan tâm là những dự án có cư dân ở thật – vốn thường có khả năng giữ giá ổn định hơn so với các tài sản phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng đầu cơ.

Người trẻ thay đổi tiêu chí lựa chọn nhà ở

Nghiên cứu "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua căn hộ của khách hàng trẻ tại Dĩ An, Bình Dương" cho thấy các yếu tố như khả năng tài chính, vị trí dự án và khả năng kết nối giao thông có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua nhà của người trẻ.

Theo nghiên cứu này, người mua nhà trẻ tuổi có xu hướng lựa chọn các dự án đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hằng ngày như thuận tiện đi làm, tiếp cận dịch vụ đô thị và môi trường sống ổn định.

Khi tiêu chí lựa chọn thay đổi, cách thị trường định giá bất động sản cũng dần thay đổi theo.

Hạ tầng giao thông thúc đẩy giá trị bất động sản

Hạ tầng giao thông được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành các khu dân cư mới.

Nghiên cứu "Tác động của tuyến Metro số 1 đến giá đất trong mô hình phát triển đô thị TOD tại TP.HCM" (2025) cho thấy giá đất tại các khu vực gần nhà ga metro có thể cao hơn khoảng 12,4% so với những khu vực nằm xa tuyến, nhờ khả năng tiếp cận giao thông thuận tiện và mật độ cư dân gia tăng.

Điều này cho thấy khi hạ tầng và dân cư phát triển song song, bất động sản tại khu vực đó thường hình thành giá trị ổn định hơn trong dài hạn.

Quốc lộ 13 và hạ tầng cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM

Tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM, Quốc lộ 13 được xem là một trong những trục giao thông quan trọng kết nối thành phố với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bcons NewSky tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, cách nhà ga Metro số 2 theo quy hoạch khoảng 100 m; khu vực này cũng đang được đề xuất xây dựng các hầm chui tại nút giao Bình Triệu – Bình Phước nhằm cải thiện khả năng lưu thông. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Trong phương án thiết kế, dự án sẽ xây dựng đường trên cao dài khoảng 3,5 km ở giữa tuyến, đồng thời bổ sung hai hầm chui tại các nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm tách dòng phương tiện và tăng khả năng lưu thông trên trục giao thông này.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM và thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực dọc theo tuyến đường này.

Bcons NewSky trong xu hướng an cư của người trẻ

Tọa lạc trên mặt tiền Quốc lộ 13, Bcons NewSky nằm trong khu vực đã hình thành hệ thống tiện ích đô thị và cộng đồng dân cư hiện hữu.

Từ dự án, cư dân có thể thuận tiện tiếp cận nhiều tiện ích trong khu vực như Trung tâm thương mại AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart Bình Dương, Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, cùng hệ thống trường học như Mầm non Phương Mai, Tiểu học Lái Thiêu, THCS Nguyễn Văn Tiết, THPT Nguyễn Trãi. Bên cạnh đó, khu vực xung quanh còn có chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và các khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Vị trí trên trục Quốc lộ 13 cũng giúp dự án thuận tiện kết nối với TP. Thủ Đức, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông liên vùng như Vành đai 3, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến các khu trung tâm cũng như các khu công nghiệp trong vùng.

Phối cảnh dự án Bcons NewSky với Block B mới được giới thiệu (với mức giá dự kiến từ khoảng 48,3 triệu đồng/m²), bổ sung thêm nguồn cung căn hộ dọc trục hạ tầng Quốc lộ 13. Nguồn: Tập đoàn BCONS.

Theo quy hoạch, dự án cũng nằm gần nhà ga Metro số 2 khoảng 100 m, giúp tăng khả năng kết nối với trung tâm TP.HCM trong tương lai.

Hiện nay, dự án giới thiệu Block B, trong đó hai tầng căn hộ được xem là vị trí đẹp với số lượng giới hạn. Các căn hộ tại block mới có mức giá dự kiến từ khoảng 48,3 triệu đồng/m².

Chính sách gia tăng giá trị cho cư dân

Bên cạnh lợi thế về vị trí và hạ tầng, dự án cũng triển khai các chương trình gia tăng giá trị cho khách hàng trong giai đoạn này.

Theo đó, khách hàng sở hữu căn hộ có cơ hội nhận 50 suất học bổng mầm non toàn phần tại hệ thống giáo dục B.School, với thời hạn sử dụng tối đa một năm kể từ khi nhận nhà.

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận chuyến du lịch Malaysia – Singapore dành cho 2 người, như một ưu đãi dành cho những cư dân đầu tiên của dự án.