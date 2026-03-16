Harmonie ghi nhận gần 1.500 booking, đợt mở bán đầu tiên tiêu thụ gần 100% giỏ hàng

Không khí sôi động trong ngày mở bán đầu tiên

Trước ngày mở bán chính thức, dự án Phú Mỹ Hưng Harmonie đã ghi nhận lượng lớn khách hàng đăng ký tham gia chương trình rút thăm chọn căn. Dữ liệu từ ứng dụng (app) Phú Mỹ Hưng cũng ghi nhận một số hiện tượng đáng chú ý: nhiều khách hàng đặt mua theo nhóm gia đình, thậm chí có trường hợp đăng ký nguyên một sàn gồm nhiều căn hộ.

Tổng số căn hộ giới thiệu trong đợt đầu lên khoảng 600 căn.

Sáng 14/3, chương trình rút thăm xác định thứ tự chọn căn chính thức được tổ chức tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng với sự tham dự của đông đảo khách hàng. Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực sự kiện đã ghi nhận lượng lớn người tham dự để hoàn tất thủ tục và chờ đến lượt bốc thăm.

Nhiều khách hàng đã nôn nóng có mặt ở Sales Gallery Phú Mỹ Hưng từ sáng sớm.

Tại khán phòng, không khí trở nên sôi động khi từng lượt khách hàng may mắn được gọi tên để bước vào khu vực lựa chọn căn hộ. Mỗi lần một khách hàng được xướng tên, khán phòng lại vang lên những tràng vỗ tay cùng các cuộc trao đổi sôi nổi giữa các nhóm tham dự.

Bà Tô Hòa Hoa (76 tuổi, phường Minh Phụng, TP.Hồ Chí Minh) có mặt tại sự kiện từ 6 giờ sáng cùng con trai để tham gia chương trình. Bà cho biết mình đã dậy từ rất sớm để kịp di chuyển đến địa điểm tổ chức. "Từ hơn 4 giờ sáng tôi đã dậy chuẩn bị để đi, 6 giờ mới tới đây. Không khí ở đây rất vui, tôi vui lắm. Tôi mua căn hộ để các con, cháu ở nước ngoài khi về Việt Nam có chỗ lưu trú. Các con tôi đều thích những nơi có nhiều cây xanh, có không gian đi bộ. Hiện con tôi ở nước ngoài cũng đang theo dõi buổi bốc thăm này", bà Hoa hào hứng chia sẻ.

Bà Tô Hòa Hoa (áo đen) và con trai là người "check in" sớm nhất tại sự kiện mở bán Harmonie đợt 1.

Chương trình kéo dài nhiều giờ do lượng người tham gia lớn, quá trình bốc thăm chọn căn diễn ra liên tục. Theo thống kê từ đơn vị phát triển dự án, khoảng 600 căn hộ được giới thiệu trong đợt mở bán đầu tiên đã ghi nhận tỷ lệ lựa chọn gần như toàn bộ giỏ hàng. Kết quả này cho thấy sức hút đáng kể của dự án khi thị trường căn hộ TP.Hồ Chí Minh bắt đầu ghi nhận sự trở lại của các nguồn cung mới.

Động lực thị trường phía sau sức hút của Harmonie

Lượng booking lớn ngay từ giai đoạn đầu mở bán cho thấy thị trường vẫn phản hồi tốt với những dự án có quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, đặc biệt tại các khu vực đang hình thành các trung tâm công nghiệp và công nghệ mới.

Những năm gần đây, khu vực phía Bắc TP.Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghiệp và sản xuất công nghệ. Các khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP1 và VSIP2 cùng hệ thống cụm công nghiệp vệ tinh đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp FDI, kéo theo nhu cầu rõ rệt đối với các không gian cư trú có chất lượng.

Ngoài lợi thế vị trí và hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, dự án còn áp dụng các chính sách bán hàng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người mua. Trong đó, khách hàng vay vốn ngân hàng được hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến thời điểm nhận nhà (dự kiến quý IV/2028). Chính sách này giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu nhà, đặc biệt với những người mua đang duy trì dòng tiền kinh doanh hoặc vẫn thuê nhà.

Harmonie thu hút khách hàng ngay từ ngày khai trương nhà mẫu.

Lý giải lý do chọn thời điểm công bố dự án, ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, cho biết Phú Mỹ Hưng chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi đã hoàn tất đầy đủ các điều kiện pháp lý và công tác chuẩn bị cần thiết.

"Chúng tôi lựa chọn thời điểm công bố dự án khi các điều kiện pháp lý đã hoàn tất và nhu cầu thị trường đã hình thành rõ ràng. Khu vực phía Bắc TP.HCM đang phát triển mạnh về công nghiệp và công nghệ, thu hút một cộng đồng lao động và chuyên gia khá lớn. Theo thống kê tại địa phương, hiện có khoảng 45.000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại khu vực này, tạo ra nhu cầu đáng kể đối với các không gian sống có chất lượng", ông Hưng cho biết.

Đại diện của Phú Mỹ Hưng cũng cho hay, sau hơn ba thập kỷ phát triển tại Việt Nam, các dự án của doanh nghiệp đều được định hướng phát triển theo mô hình cộng đồng cư dân có quy hoạch đồng bộ.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa phong cách sống Phú Mỹ Hưng và từng bước phát triển thêm tại những khu vực có tiềm năng tăng trưởng," ông Hưng chia sẻ thêm.

Những dự án pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản luôn thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Sự quan tâm lớn của người mua ngay từ giai đoạn đầu dự án Harmonie cho thấy thị trường vẫn dành sự chú ý đáng kể cho những dự án có pháp lý rõ ràng, quy hoạch bài bản và gắn với các khu vực có động lực phát triển kinh tế. Với các doanh nghiệp phát triển dự án, đây cũng là phép thử quan trọng đối với năng lực quy hoạch, vận hành và khả năng tạo dựng cộng đồng cư dân bền vững trong dài hạn.