Nghi drone xâm nhập sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng

16-03-2026 - 16:59 PM | Bất động sản

Sắp hạ cánh xuống sân bay Cát Bi, tổ bay phát hiện thiết bị nghi là drone di chuyển ngang qua đường bay và chỉ cách bụng máy bay khoảng 60 m.

Một thiết bị nghi là drone xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (TP Hải Phòng), khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng sang sân bay dự bị, làm gián đoạn hoạt động khai thác trong nhiều giờ.

Theo báo cáo, khi chuyến bay VJC280 chuẩn bị hạ cánh, tổ bay phát hiện một thiết bị nghi là drone cách điểm chạm bánh khoảng 8 km, ở độ cao khoảng 300 m. Vật thể này di chuyển ngang qua đường bay và chỉ cách bụng máy bay khoảng 60 m.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 cũng thông báo trước đó đã quan sát thấy một vật thể lạ phát sáng trong khu vực tiếp cận sân bay.

Sau khi nhận được thông tin, đài chỉ huy đã thông báo cho Tổ an toàn đường cất hạ cánh và Trung tâm kiểm soát đường dài Hà Nội để triển khai phương án xử lý, đồng thời yêu cầu các máy bay đang trên đường đến giảm tốc.

Nhiều chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188 phải bay chờ trên không và sau đó chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Trong khi đó, dưới mặt đất vẫn còn các chuyến bay phải chờ khai thác.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra khu vực nhưng không phát hiện thêm hoạt động của drone. Đến 0 giờ 35 rạng sáng hôm sau, khi xác nhận khu vực an toàn, hoạt động bay tại sân bay Cát Bi mới được khôi phục bình thường.

Sự việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hàng không, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an ninh, an toàn bay.

Trước đó, từ tháng 9-2025 đến tháng 2-2026, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng ghi nhận nhiều vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện trên đường bay ở cự ly 3-12 hải lý, độ cao từ 1.000 đến 3.800 feet (1 feet = 30,48 cm). Các vụ việc buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị. Nhà chức trách hàng không đánh giá thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Bộ Xây dựng đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành có sân bay, đề nghị tăng cường kiểm soát, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực hoạt động bay. Nhà chức trách nhận định các vụ việc có xu hướng tái diễn, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn hàng không dân dụng và an ninh quốc gia.

Theo Minh Châu

Người Lao Động

Hơn 19.000 căn chung cư sắp đổ bộ thị trường Hà Nội: Sunshine Group, Masterise Homes "so găng" nguồn cung căn hộ hàng hiệu

Giá nhà vượt xa thu nhập: Người dân có thể mất 30 năm để mua một căn hộ

Cơn sốt AI khiến giá BĐS một thành phố tăng 23%, căn hộ 'leo bộ 8 tầng' cũng có giá hàng triệu USD

Sau thời gian dài "đóng băng", tín hiệu từ Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng có thể giúp nhà thầu lớn nhất Việt Nam giảm áp lực dự phòng

Đề xuất xét duyệt mua nhà ở xã hội qua VNeID

Vụ thâu tóm đất sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng xin miễn trách nhiệm hình sự

