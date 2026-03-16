Sau thời gian dài “đóng băng”, tín hiệu từ Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng có thể giúp nhà thầu lớn nhất Việt Nam giảm áp lực dự phòng

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố báo cáo phân tích về CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD), trong đó đánh giá doanh nghiệp đang sở hữu lượng backlog lớn, yếu tố được xem là nền tảng quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn 2026–2027.

Coteccons hiện là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực thi công công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng. Doanh nghiệp đã ghi dấu ấn tại nhiều dự án quy mô lớn và phức tạp như Landmark 81, nhà máy VinFast hay tổ hợp thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo VCBS, thị trường xây dựng năm 2026 được kỳ vọng sẽ cải thiện rõ rệt khi nguồn việc gia tăng trên cả hai mảng dân dụng và hạ tầng. Sau giai đoạn khó khăn 2020–2021, nhiều chủ đầu tư đã dần phục hồi dòng tiền và bắt đầu tái khởi động các dự án. Đồng thời, các vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản cũng đang từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư xây dựng khởi sắc trở lại.

Bên cạnh đó, các chính sách mới liên quan đến phát triển hạ tầng và mô hình hợp tác công – tư (PPP) được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng huy động vốn cho các dự án lớn, qua đó thúc đẩy triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.

Một trong những động lực quan trọng đối với Coteccons đến từ chiến lược “repeat sale” – hợp tác lâu dài với các khách hàng chiến lược. Nhờ duy trì quan hệ với những đối tác lớn như Sun Group, Vinhomes và Masterise, doanh nghiệp đã tích lũy được lượng backlog đáng kể. Đáng chú ý, tỷ lệ khách hàng quay lại hợp tác trong nửa đầu năm tài chính đạt tới 94%.

Trong thời gian tới, nhiều dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào nguồn công việc của Coteccons, trong đó có Nhà hát Opera, sân bay quốc tế Gia Bình, sân bay quốc tế Phú Quốc và Trung tâm Hội nghị APEC.

Song song với mảng xây dựng truyền thống, Coteccons cũng đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp hiện hợp tác với CTCP BEHS để triển khai dự án Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại huyện Bến Lức (Long An). Dự án có quy mô hơn 20 ha với tổng mức đầu tư hơn 10.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, Coteccons cũng đảm nhận vai trò tổng thầu tại dự án Eco Retreat Long An quy mô khoảng 220 ha. Việc tham gia sâu vào dự án này giúp doanh nghiệp tận dụng lợi thế hiện diện tại địa bàn, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai và tối ưu nguồn lực thi công.

Trong lĩnh vực hạ tầng, doanh nghiệp cũng đã hoàn tất thương vụ mua lại 100% vốn Công ty GEO Foundations Việt Nam – đơn vị chuyên thi công nền móng. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp Coteccons gia tăng năng lực thi công, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng quy mô lớn.

Theo VCBS, triển vọng tài chính của Coteccons trong thời gian tới còn được hỗ trợ bởi khả năng giảm áp lực trích lập dự phòng nợ xấu. Khi điều kiện tín dụng dần cải thiện và dòng tiền thị trường phục hồi, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã bắt đầu quay lại với các dự án mới. Điều này giúp giảm rủi ro phải trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu phát sinh từ các dự án mới.

Đáng chú ý, khoản nợ xấu lớn liên quan đến Tân Hoàng Minh được kỳ vọng có thể cải thiện khi tập đoàn này bắt đầu tái khởi động các dự án và tiến hành tái cấu trúc dòng tiền.

Bên cạnh đó, việc Coteccons mở rộng sang các lĩnh vực khu công nghiệp và hạ tầng cũng được đánh giá là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào mảng xây dựng dân dụng trong dài hạn.



