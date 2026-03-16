Đề xuất xét duyệt mua nhà ở xã hội qua VNeID

16-03-2026 - 16:19 PM | Bất động sản

Doanh nghiệp đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên VNeID, giúp cơ quan quản lý thẩm định trước, giảm rủi ro thu hồi nhà sau hậu kiểm.

Theo đề xuất của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng một cơ sở dữ liệu chung về người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội được xét duyệt ngay trên VNeID, khi đó cơ quan quản lý đóng vai trò chủ trì hướng dẫn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của người mua nhà xã hội.

Trên thực tế, hiện nay doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng mua bán, thu tiền và bàn giao nhà, sau đó cơ quan quản lý sẽ hậu kiểm. Tuy nhiên, nếu xảy ra trường hợp người mua không đạt điều kiện sau hậu kiểm, việc thu hồi căn hộ càng phức tạp hơn.

Khi đó, chủ đầu tư phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi nhà, xử lý các vấn đề tài chính và làm lại toàn bộ quy trình bán hàng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án khác.

Do đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng sẽ xác nhận các trường hợp đủ điều kiện mua nhà, thông tin được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Chủ đầu tư sẽ đảm nhận khâu ký hợp đồng mua bán với khách hàng được duyệt.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay cả nước đang triển khai 737 dự án nhà ở xã hội với quy mô 701.247 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong đó, 196 dự án đã hoàn thành với 170.673 căn; 220 dự án đang khởi công xây dựng với 214.948 căn; và 321 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 315.626 căn.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 103.113 căn hộ, đạt 103% so với mục tiêu 100.000 căn đề ra. Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch.

Theo PV

VTV

