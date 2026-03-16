Cận cảnh 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành bị tỉnh Đồng Nai ra "tối hậu thư"

16-03-2026 - 14:59 PM | Bất động sản

Hai tuyến đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành tiến độ đang "ì ạch", lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải ra "tối hậu thư"

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra thực địa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với TPHCM là dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kết luận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đang giậm chân tại chỗ, chưa có chuyển biến.

Nguyên nhân do việc phối hợp còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh với UBND cấp xã.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương không được chậm trễ thêm, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3-2026; phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong quý II-2026, cùng với thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành.

Dự án xây dựng đường 25C dài 2,65 km với tổng vốn đầu tư gần 650 tỉ đồng

Dự án được khởi công cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành đầu năm 2026

Tuy nhiên, đến nay mới bàn giao được khoảng 35% diện tích mặt bằng, giá trị thực hiện đạt khoảng 1%.

Dự án xây dựng đường 25C (từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19) kết nối sân bay Long Thành, có điểm cuối giáp Quốc lộ 51 và nối trực tiếp vào đường T1 đi vào sân bay Long Thành

Máy móc thi công cầm chừng do chờ mặt bằng

Dự án nâng cấp đường 25B từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51 có chiều dài hơn 9 km, tổng mức đầu tư 1.493 tỉ đồng, khởi công tháng 12-2024.

Đến nay, phần diện tích mặt bằng đã bàn giao mới đạt khoảng 70% tổng diện tích, giá trị thực hiện khoảng 44%

Đây là dự án rất quan trọng phục vụ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM. Thế nhưng, tiến độ thực hiện chậm do nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và sự phối hợp còn thiếu đồng bộ giữa các đơn vị, địa phương.

Nhiều nhà dân vẫn chưa được giải tỏa để giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Máy móc, phương tiện thi công đường 25B

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao Động

Hơn 19.000 căn chung cư sắp đổ bộ thị trường Hà Nội: Sunshine Group, Masterise Homes "so găng" nguồn cung căn hộ hàng hiệu

Giá nhà vượt xa thu nhập: Người dân có thể mất 30 năm để mua một căn hộ

Hà Nội quy hoạch tầm nhìn 100 năm, 'đất vàng' phố cổ có biến mất?

14:25 , 16/03/2026
Dự kiến tháng 5 tiếp nhận hồ sơ nhưng dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập vẫn chưa hoàn thiện phần móng

14:25 , 16/03/2026
Bên trong những khu tập thể xuống cấp trên 'đất vàng' Hà Nội

14:17 , 16/03/2026
Đạo luật riêng cho đô thị đặc biệt

13:45 , 16/03/2026

