Cận cảnh 2 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành bị tỉnh Đồng Nai ra "tối hậu thư"
Hai tuyến đường 25B, 25C kết nối sân bay Long Thành tiến độ đang "ì ạch", lãnh đạo tỉnh Đồng Nai phải ra "tối hậu thư"
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra thực địa công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 2 dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành với TPHCM là dự án nâng cấp đường 25B và dự án xây dựng đường 25C.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út kết luận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đang giậm chân tại chỗ, chưa có chuyển biến.
Nguyên nhân do việc phối hợp còn nhiều bất cập, chưa quyết liệt, đặc biệt là công tác phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh với UBND cấp xã.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị, địa phương không được chậm trễ thêm, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 3-2026; phấn đấu thông xe kỹ thuật 2 dự án trong quý II-2026, cùng với thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành.
