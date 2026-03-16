Siêu sân bay 5 sao top 10 thế giới, tổng đầu tư 196.000 tỷ đồng, cách Hà Nội 40 km có chuyển động mới

Tại Quyết định số 1202 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 7120 ngày 17/8/2025 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bộ Công an đã bổ sung Điều 1a vào Điều 1.

Theo nội dung điều chỉnh, CTCP Tập đoàn Masterise được tách doanh nghiệp để thành lập CTCP Hạ tầng hàng không Masterise nhằm tiếp nhận và triển khai dự án.

Theo cơ cấu cổ đông, các cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Masterise nắm giữ 80% vốn điều lệ, trong khi CTCP Hạ tầng Gelex nắm giữ 20% vốn điều lệ của CTCP Hạ tầng hàng không Masterise.

CTCP Hạ tầng hàng không Masterise kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của CTCP Tập đoàn Masterise đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo quy định.

Cùng với đó, Quyết định sửa đổi khoản 4 Điều 2 của Quyết định số 7120. Theo quy định mới, việc chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dẫn đến việc các cổ đông hiện hữu của CTCP Tập đoàn Masterise không còn quyền kiểm soát hoặc không còn quyền thông qua các quyết định của CTCP Hạ tầng hàng không Masterise phải được Bộ Công an chấp thuận trước khi thực hiện các thủ tục theo quy định.

Quy định này cũng áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn hoặc mua cổ phần tại CTCP Hạ tầng hàng không Masterise.

Bộ Công an đồng thời yêu cầu CTCP Tập đoàn Masterise và CTCP Hạ tầng hàng không Masterise bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu của dự án theo Nghị quyết số 256/2025/QH15 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí và nghĩa vụ theo Quyết định số 7061/QĐ-BCA-K02 ngày 14/8/2025 và Quyết định số 7120/QĐ-BCA-K02 ngày 17/8/2025.

Theo yêu cầu của Bộ Công an, CTCP Hạ tầng hàng không Masterise phải duy trì đầy đủ vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các điều kiện và nghĩa vụ đối với dự án theo cam kết trong suốt quá trình triển khai; đồng thời thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Bộ Công an. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc triển khai dự án và có thể bị xem xét xử lý hoặc chấm dứt hoạt động dự án nếu vi phạm quy định.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn Masterise chịu trách nhiệm đầu tư dự án thông qua pháp nhân là CTCP Hạ tầng hàng không Masterise, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ, tài liệu gửi cơ quan nhà nước.

Về Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, dự án được triển khai tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.960 ha. Đây là sân bay có diện tích lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau sân bay Long Thành và lớn hơn sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất hiện tại.

Về quy mô, sân bay Gia Bình đạt cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn đến năm 2050 công suất khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Ngày 11/12/2025, Quốc hội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng vốn hơn 196.000 tỷ đồng, giao Masterise Group làm chủ đầu tư theo mô hình 100% vốn ngoài ngân sách.