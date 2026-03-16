Làn sóng công nghiệp mới và sự trỗi dậy của đô thị trung tâm công nghiệp tại Ân Thi (Hưng Yên)

Công nghiệp và FDI bứt tốc, góp sức cho mục tiêu tăng trưởng cao

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng của kinh tế Việt Nam khi tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,02%, thuộc nhóm top đầu thế giới về tốc độ phát triển. Quy mô GDP ước đạt khoảng 514 tỷ USD, tăng 5 bậc và vươn lên vị trí thứ 32 toàn cầu.

Trong bức tranh tăng trưởng, công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục đóng vai trò "đầu kéo" khi tăng trưởng đạt 9,97%, mức cao nhất kể từ năm 2019.

Động lực quan trọng thúc đẩy sự bùng nổ của ngành sản xuất chính là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 38,42 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn thực hiện đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong cơ cấu vốn đăng ký mới, ngành công nghiệp chế biến – chế tạo tiếp tục là "thỏi nam châm" thu hút đầu tư với 9,8 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn. Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với 3,67 tỷ USD, tương đương 21,2%.

Các chuyên gia nhận định, giai đoạn 2025–2030 sẽ chứng kiến làn sóng dịch chuyển sản xuất mạnh mẽ trong khu vực, đặc biệt khi nhiều tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm các điểm đến mới ngoài Trung Quốc. Với chi phí sản xuất cạnh tranh và mạng lưới hiệp định thương mại rộng khắp, Việt Nam đang nổi lên như một trong những "công xưởng" lớn của châu Á.

Trong đó, miền Bắc là khu vực hưởng lợi lớn nhờ vị trí gần Trung Quốc và hệ thống cảng biển, sân bay, cao tốc hiện đại, đưa khu vực này trở thành trung tâm công nghiệp chiến lược của Việt Nam trong thập kỷ tới.

Ân Thi - mắt xích chiến lược trong hành lang công nghiệp Hưng Yên

Sự bùng nổ của sản xuất và vốn FDI đang kéo theo nhu cầu mở rộng không gian công nghiệp tại miền Bắc. Trong khi các trung tâm công nghiệp truyền thống như Bắc Ninh, Hải Phòng dần khan hiếm quỹ đất và giá thuê tăng cao, nhiều doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm các khu vực mới để mở rộng sản xuất.

Hưng Yên là một trong những địa phương hưởng lợi rõ rệt từ xu hướng này. Tính đến nay, tỉnh đã thu hút 932 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 16,7 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước năm 2025.

Toàn tỉnh hiện có 23 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 5.900ha, định hướng thu hút FDI công nghệ cao, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, xanh - sạch - hiện đại, đón đầu xu thế phát triển bền vững của quốc gia.

Trong chiến lược mở rộng công nghiệp của tỉnh, Ân Thi được xem là khu vực đầy tiềm năng. Theo quy hoạch, tại huyện Ân Thi (cũ) sẽ hình thành tới 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp, tạo nên một cực tăng trưởng mới của Hưng Yên.

Nhiều khu công nghiệp lớn đã và đang được triển khai như KCN Thổ Hoàng (250ha), KCN số 3, KCN Sạch hay KCN Tân Phúc – Quang Vinh – Hoàng Hoa Thám, KCN Văn Nhuệ - Hoàng Hoa Thám... Khi hoàn thiện, hệ thống KCN này sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm và thu hút lượng lớn chuyên gia, kỹ sư cùng lao động kỹ thuật cao đến làm việc.

Hạ tầng giao thông cũng đang được kiện toàn mạnh mẽ để phục vụ chiến lược phát triển với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 38B, đường Tân Phúc - Võng Phan, tuyến 376…, giúp Ân Thi kết nối thuận tiện với Hà Nội, Hải Phòng và các trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc.

Sự phát triển nhanh của các khu công nghiệp đồng nghĩa với nhu cầu gia tăng mạnh về nhà ở, thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên, khu vực Ân Thi trước đây gần như thiếu vắng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ để phục vụ cộng đồng cư dân mới.

Trong bối cảnh đó, The Gateway City được xem là khu đô thị tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống mới tại trung tâm Ân Thi. Dự án được bao bọc bởi các cơ quan hành chính, dịch vụ và các trục giao thông quan trọng, đồng thời kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp, trở thành điểm kết nối giữa không gian sản xuất, thương mại và sinh sống.

The Gateway City – đô thị trung tâm đón đầu nhịp phát triển mới của Ân Thi

Đặc biệt, The Gateway City được quy hoạch bài bản với hệ thống tiện ích đồng bộ như hồ trung tâm, công viên sáng tạo, khu thể thao, khu thương mại và trường học. Thiết kế nhà phố 2–3 mặt thoáng, mặt tiền rộng cùng vỉa hè lớn cho phép kết hợp linh hoạt các công năng an cư, kinh doanh và cho thuê.

Trong bối cảnh chu kỳ công nghiệp mới đang mở ra, The Gateway City được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái phát triển công nghiệp – dịch vụ tại các cực tăng trưởng công nghiệp mới như Ân Thi.

