Cháy nhà 6 tầng ở trung tâm TPHCM, cứu được 5 người

16-03-2026 - 10:40 AM | Bất động sản

Khi tiếp cận đám cháy, cảnh sát phát hiện nhiều người bị mắc kẹt trong nhà.

Ngày 16-3, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà 6 tầng ở phường Bến Thành.

Cảnh sát dùng xe thang cứu người mắc kẹt.

Thông tin ban đầu, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát từ căn nhà 6 tầng ở đường Yersin, phường Bến Thành (cách chợ Bến Thành khoảng 500 m). Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Hoả hoạn sau đó bùng lên dữ dội, cột khói bốc cao nghi ngút, lan rộng sang toàn bộ căn nhà.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do lửa cháy mạnh ở tầng 1 đã phát sinh nhiều khói, khí độc bên trong căn nhà, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở các tầng phía trên, không thể tự thoát ra ngoài.

Lính cứu hoả tiếp cận hiện trường.

Lính cứu hộ sau đó đã chia làm nhiều hướng, dùng xe thang đưa 5 người mặc kẹt (có 3 trẻ em) xuống đất an toàn. Lửa sau đó cũng được khống chế, ngăn cháy lan.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Theo Anh Vũ

Người Lao Động

Từ Khóa:
cháy nhà, tphcm

Hơn 19.000 căn chung cư sắp đổ bộ thị trường Hà Nội: Sunshine Group, Masterise Homes "so găng" nguồn cung căn hộ hàng hiệu

Giá nhà vượt xa thu nhập: Người dân có thể mất 30 năm để mua một căn hộ

Sau di dời các trường đại học, quỹ đất nội đô được sử dụng làm gì?

10:40 , 16/03/2026
Dòng tiền thông minh tìm nơi trú ẩn: Tại sao Tây Hồ Tây vẫn là tọa độ tích sản hàng đầu?

10:00 , 16/03/2026
Dư địa vốn cho nhà ở xã hội còn rất lớn

09:28 , 16/03/2026
Phú Quốc bước vào chu kỳ mới: Nhà đầu tư ưu tiên vị trí đón sóng

08:00 , 16/03/2026

