Dư địa vốn cho nhà ở xã hội còn rất lớn

Đạt 70% mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Chính phủ. Tính đến nay, cả nước đang triển khai 737 dự án NOXH với quy mô 701.247 căn, tương đương khoảng 70% mục tiêu của Đề án phát triển 1 triệu căn NOXH. Trong đó, 196 dự án đã hoàn thành với 170.673 căn; 220 dự án đang khởi công xây dựng với 214.948 căn; và 321 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 315.626 căn.

Riêng trong năm 2025, cả nước đã hoàn thành 103.113 căn hộ, đạt 103% so với mục tiêu 100.000 căn đề ra. Có 20 địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu, góp phần giúp kết quả chung vượt kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Sinh cho biết, năm 2026, Chính phủ giao mục tiêu phát triển 158.700 căn NOXH, tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2025. Tuy nhiên, quy mô 220 dự án đang triển khai với gần 215.000 căn đã vượt mức kế hoạch của năm nay.

Đồng quan điểm, ông Hà Quang Hưng - Cục Phó Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng nói, tính đến thời điểm hiện tại, cả nước đạt khoảng 70% mục tiêu của đề án là 1 triệu căn hộ.

Đáng chú ý, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công 28 dự án với quy mô khoảng 21.000 căn. Hiện có khoảng 220 dự án với quy mô 215.000 căn đang triển khai theo kế hoạch, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 đạt khoảng 125% kế hoạch đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ và hướng tới mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NOXH vào năm 2028, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch ban đầu, theo ông Nguyễn Văn Sinh, Bộ Xây dựng sẽ triển khai 9 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo sát tiến độ từng công trình; đồng thời yêu cầu các địa phương đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để hoàn thành các dự án đang khởi công ngay trong năm nay, đồng thời chuẩn bị quỹ đất sạch có vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ để phát triển thêm dự án mới. Các cơ chế đặc thù sẽ được áp dụng nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, sẵn quỹ đất tham gia phát triển NOXH.

Ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho NOXH

Liên quan đến tín dụng cho NOXH, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước(NHNN) chia sẻ, NHNN cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào phân khúc nhà ở giá rẻ, nhà ở cho người thu nhập thấp. Hiện tổng dư nợ cho vay NOXH đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hơn 25.000 tỷ đồng và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên 16.000 tỷ đồng.

Tại NHCSXH, dư nợ cho vay NOXH theo Nghị định 100/2024/NĐ-CP đạt hơn 20.500 tỷ đồng, cùng gần 4.800 tỷ đồng cho bốn chương trình hỗ trợ nhà ở dành cho các đối tượng chính sách.

Trong khi đó, tại các NHTM, dư nợ cho vay khoảng 16.000 tỷ đồng, gồm hơn 9.000 tỷ đồng cho vay theo cơ chế thông thường và gần 7.000 tỷ đồng thuộc Chương trình cho vay NOXH theo Nghị quyết 33/NQ-CP (doanh số giải ngân 8.293 tỷ đồng). Đáng chú ý, các NHTM đã cam kết cho vay 20.500 tỷ đồng, tương đương 17% quy mô gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, và sẽ tiếp tục giải ngân theo tiến độ thi công các dự án.

Để khuyến khích các ngân hàng tham gia chương trình, NHNN cho phép không tính dư nợ của gói tín dụng này vào hạn mức tăng trưởng tín dụng hằng năm của từng ngân hàng, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhằm tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay. Hiện lãi suất cho vay đối với chủ đầu tư khoảng 6,1%/năm và người mua NOXH khoảng 5,6%/năm, được đánh giá là mức ưu đãi so với mặt bằng thị trường.

Đến cuối tháng 1 năm nay, các ngân hàng thương mại đã đồng ý cho vay 20.500 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cuối năm 2024, đạt 17% quy mô gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tuy vậy, quy mô vốn còn lại của chương trình vẫn rất lớn, cho thấy dư địa tín dụng để thúc đẩy phát triển NOXH trong thời gian tới vẫn còn đáng kể.