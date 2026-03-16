Dòng tiền thông minh tìm nơi trú ẩn: Tại sao Tây Hồ Tây vẫn là tọa độ tích sản hàng đầu?

Bất động sản giá trị thực trở lại vị trí trung tâm

Theo anh Đ.T, một nhà đầu tư BĐS kỳ cựu tại Hà Nội, trong bối cảnh thế giới biến động, các kênh đầu tư truyền thống như vàng, chứng khoán trồi sụt thất thường, dòng vốn thông minh đang có xu hướng rút về các "vịnh tránh bão" an toàn. Đặc biệt, dưới tác động lãi suất cho vay tăng mạnh, tâm lý thị trường đã chuyển dịch rõ rệt từ "đầu cơ lướt sóng" sang "tích sản giá trị". Nhà đầu tư không còn mặn mà với những dự án xa xôi, thiếu tính pháp lý hay hạ tầng vẫn trong trạng thái "ngủ đông". Thay vào đó, họ săn tìm những tài sản có giá trị nội tại cao với vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác dòng tiền ngay lập tức.

Bất động sản lõi đô thị, đặc biệt các dự án cao cấp của các chủ đầu tư uy tín đang đóng vai trò như một "điểm neo" bền vững. "Hà Nội đang có chủ trương tái thiết đô thị với nhiều động thái quyết liệt như giải tỏa, giãn dân… Trong bối cảnh này, các quỹ đất, quỹ dự án đã được quy hoạch đồng bộ, có tiến độ hiện hữu và chất lượng được kiểm chứng của các chủ đầu tư lớn ở lõi nội đô đang thực sự lên ngôi", nhà đầu tư này nhấn mạnh.

Bất động sản vùng lõi trung tâm được xem là tài sản giữ giá trước mọi biến động kinh tế

Tây Hồ Tây và những tọa độ đất vàng cuối cùng

Trong bức tranh tìm kiếm tài sản trú ẩn của dòng tiền dài hạn, Tây Hồ Tây vẫn dẫn đầu làn sóng với vị thế một trung tâm hành chính, ngoại giao và tài chính mới của thành phố kết hợp lõi di sản và cảnh quan độc đáo.

Toạ độ này đang trở nên đắt giá hơn bao giờ hết khi bước vào pha kích hoạt hạ tầng đồng bộ giai đoạn 2026 - 2030 với hàng loạt đại dự án như Đại lộ Tây Thăng Long quy mô 10 làn xe chuẩn bị về đích và hầm đường bộ xuyên sông Hồng kết nối Phú Thượng – Vĩnh Thanh với tổng vốn 22.000 tỷ đồng chuẩn bị triển khai trong 2026. Cùng với đó là cầu Tứ Liên, tuyến Metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) nối liền mạch máu giao thông từ lõi di sản đến trung tâm mới. Cộng hưởng cùng dự án nâng cấp hệ thống thoát nước Ciputra dự kiến hoàn thành 2026 và siêu dự án trục cảnh quan sông Hồng đang bắt đầu triển khai, tất cả sẽ tạo nên một xung lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

"Trong quá trình tái thiết đô thị, nhiều khả năng sẽ có một cuộc dịch chuyển từ phố cũ về phố mới của giới tinh hoa. Tây Hồ Tây dự kiến sẽ là một trong các toạ độ hàng đầu đón dòng dịch chuyển này, đặc biệt những đô thị "quý tộc" đã hoàn thiện hạ tầng và cộng đồng cư dân tinh hoa như KĐT Nam Thăng Long – Ciputra, Vườn Đào… ", lãnh đạo một doanh nghiệp môi giới BĐS dự đoán.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences với điểm nhấn tổ hợp nhà hàng - hồ bơi chân mây YAMA 6 sao tiên phong tại KĐT Ciputra, được vận hành bởi "ông lớn" ngành dịch vụ Dubai – Sunset Hospitality Group.

Những yếu tố nói trên đang góp phần thúc đẩy thanh khoản tại nhiều dự án cao cấp trong khu vực bất chấp biến động thị trường. Đơn cử như Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences – dự án căn hộ hàng hiệu (Branded Residences) đầu tiên tại Ciputra – từng ghi nhận giá trị giao dịch gần nghìn tỷ đồng chỉ trong một buổi sáng.

Dự án của Sunshine Group đã cất nóc 3/5 tòa tháp, song song đẩy nhanh các hạng mục khác như thi công căn hộ, hạng mục tiện ích - cảnh quan…

Dự án được Sunshine Group triển khai với quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn sông Hồng và Hồ Tây, cùng gần 90% sản phẩm là duplex thông tầng, kiến tạo bộ sưu tập dinh thự giữa tầng không với sân vườn, hồ bơi riêng, nội thất "may đo" hàng hiệu cùng vật liệu thượng hạng và tiêu chuẩn vận hành 5 sao quốc tế (tiêu chuẩn WorldHotels, thuộc BWH Hotels). Đây cũng là dự án sở hữu nhiều điểm nhấn tiện ích hiếm có như: tổ hợp giải trí mặt đất với biển hồ dài 0,5km, tuyến phố mua sắm trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây hay nhà hàng rooftop 6 sao duy nhất khu vực do Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu danh tiếng hàng đầu Dubai vận hành.

Bên cạnh Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, Sunshine Group cũng đang mở rộng sự hiện diện tại Ciputra với hàng loạt dự án cao cấp, góp phần hình thành một vành đai bất động sản hàng hiệu đồng bộ tại khu vực được xem là "tọa độ vàng" cuối cùng của Tây Hồ Tây. Đây cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần củng cố sức hút của khu vực đối với dòng tiền tích sản dài hạn trong bối cảnh quỹ đất lõi đô thị ngày càng khan hiếm.